过去抹不去 涉贪俄热门总统候选人被禁止参选

俄罗斯中央选举委员会２５日决定，禁止反对派人士阿列克谢·纳瓦利内参加定于明年３月举行的总统选举。

纳瓦利内２０１３年因贪腐问题被判有罪，涉案金额１６００万卢布（约合１８０万元人民币）。禁选决定公布后，纳瓦利内表示将抵制选举。

美联社报道，俄中央选举委员会２５日召开会议，投票决定纳瓦利内是否有参选总统的资格。俄中央选举委员会共１３名委员，其中１２人投反对票，另一人弃权。

俄中央选举委员会负责人叶拉·帕姆菲洛娃明确告知纳瓦利内，把他排除出候选人名单，是因为他有“前科”。

英国广播公司报道，纳瓦利内２０１３年担任政府顾问期间，涉嫌挪用一家木材企业的木料，遭指控并被判有罪。欧洲人权法院随后以听证会不公为由撤销了法庭裁决，但在今年早些时候的复审中，纳瓦利内仍获罪。

纳瓦利内在投票前告知俄中央选举委员会，禁止他参选的决定将“不仅针对我，还有１．６万名支持者和２万名参与拉票活动的志愿者”。投票决定公布后，纳瓦利内宣布，将在俄全国发起对总统选举的抵制。

另一名总统候选人、真人秀节目制片人克谢尼娅·索布恰克批评纳瓦利内抵制选举的做法：“选举是作出改变的唯一途径，抵制选举没有意义，且会造成伤害。”

索布恰克还邀请纳瓦利内加入她的竞选团队。

按美联社说法，纳瓦利内一度是俄总统弗拉基米尔·普京的最强“挑战者”。

俄罗斯定于２０１８年３月举行总统选举，普京６日宣布参选。普京现有民众支持率达８０％，且缺乏有力竞争对手。舆论推断，普京连任总统可能性极大。（周啸天）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)