配合登革热疫苗接种案调查 菲前总统阿基诺被限制出境

中新社马尼拉12月26日电（记者 关向东）据此间媒体报道，菲律宾司法部长12月23日签署了一项出境限制令，指出鉴于阿基诺政府时期实行的登革热疫苗Dengvaxia接种计划正在接受调查。菲前总统阿基诺、多名前政府部长、和生产登革热疫苗的法国赛诺菲公司的高管人员等人，被要求不准离开菲律宾，除非获得来自司法部长的允许。

11月法国制药巨头赛诺菲巴斯德承认，该公司生产的登革热疫苗Dengvaxia可能存在安全隐患，“分析发现，从长期来看，对于那些从未感染过登革热病毒的人群来说，在接种该疫苗后如果感染登革热，可能引发更严重症状”。

赛诺菲巴斯德这则消息在菲律宾引发强烈震动，因从2016年起菲律宾大量采购这种疫苗，实施登革热疫苗接种计划，耗资35亿比索，迄今已有超过70万名儿童接种了这种疫苗。随后有消息指出“问题疫苗”背后还可能隐藏着贪腐案件。

12月初，菲律宾司法部、卫生部、参议院相继展开了对阿基诺政府批准的这个疫苗接种计划的调查。

阿基诺表示，他2010年上台后不久，时任卫生部长奥那向他提交了一份报告：全菲各地的登革热病例数量大幅上升，全国有280万人可能感染登革热，该“问题疫苗”是在他的任内获批准购入并大规模安排九岁以上儿童接种的。阿基诺为其政府的决定作出辩护，表示只是想要挽救生命，而且在疫苗大规模接种之前，政府遵守了所有法定程序。

菲律宾公共卫生专家称，阿基诺政府批准的采用法国登革热疫苗的接种计划是菲律宾史上最大的丑闻，它利用政府资金、以药物测试为目的、将临床试验伪装成公共卫生计划，此计划的幕后决策者必须承担法律责任。

事实上，除了法国登革热疫苗接种计划案，阿基诺卸任后至少还涉及另一宗官非。

今年7月14日，菲律宾调查官办公室公布了一份长达35页的调查报告，宣布下令以“篡夺职权”等罪名对前总统阿基诺、前警察总长普里西马和前特警指挥官纳皮纳斯提起刑事指控。指控2015年初因三人指挥南部棉兰老岛马一项抓捕恐怖分子的行动时“轻率鲁莽”，导致44名特警死亡，要求追究他们的责任。

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