利比里亚总统选举“决胜轮”投票开启 

据外媒报道，当地时间26日，利比里亚举行总统选举决胜轮投票。民众将从民主变革大会候选人、前世界足球先生乔治·维阿和和执政党团结党候选人、现任副总统约瑟夫·博阿凯中选出新总统。

据报道，此次选举共有210万人登记投票。投票站在当地时间早8点(北京时间26日16点)开放，预计将在晚6点(北京时间27日凌晨2点)关闭。

利比里亚此前在今年10月举行总统选举，乔治·维阿和约瑟夫·博阿凯分别获得38.4%和28.8%的选票，名列前两位。由于没有候选人得票过半，根据选举程序，维阿和博阿凯进入决胜轮。

不过，首轮选举一结束，得票第三的自由党候选人查尔斯·布鲁姆斯凯恩便指认选举存在违规行为。自由党此后向最高法院递提起诉讼。最高法在上月月初裁定无限期暂停总统选举决胜轮投票，以便对选举舞弊诉讼展开调查。

根据利比里亚选举委员会消息，预计相关调查结果会在未来几天得出。

利比里亚位于西非，是世界上最贫困的国家之一。现任女总统埃伦·约翰逊·瑟利夫将在新总统产生后，结束其12年的执政。

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