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日本SS-520火箭发射时间推迟至明年1月中旬以后

2017年12月27日07:27  来源：中国新闻网
 

据日媒报道，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)将在明年1月中旬以后发射小型火箭“SS-520”。今年1月该火箭发射失败后，JAXA对火箭进行了改良，将再次发起挑战。此次发射计划把东京大学的超小型卫星送入轨道，这项可用于运送超小型卫星商务的技术能否得到验证倍受关注。

据报道，“SS-520”火箭原定于12月28日发射，但由于装置内发现问题，JAXA于26日宣布由于需要检修将推迟发射。

“SS-520”火箭全长约10米，直径约50厘米，长度不到主力火箭“H-2A”的五分之一。此次将验证能否用手机、家电所使用的普通电子元件替代专门设计的高价零件进行正常发射。据称，用通常的方法制造的话，火箭造价需要5亿日元，如果发射成功将有助于降低成本。

在今年1月的发射中，“SS-520”火箭在飞行时机身电线出现短路，无法向地面传送数据，为保证安全控制人员使其坠入大海。

报道称，随着技术的革新，大学和企业也能开发小型卫星，还出现了多颗卫星联动用于地球观测和通信的尝试。超小型卫星的发射需求虽然一直坚挺，但目前通常要通过大型火箭与大型卫星配合，发射时机和轨道被大型卫星所左右。

正因如此，更加便利且价格低廉的小型火箭受到高度关注。北海道大学宇宙任务中心长高桥幸弘表示，“如果能以3亿日元左右(将超小型卫星)送入自己选择的轨道，应该会有需求”，对于小型火箭表示了期待。

(责编：樊海旭、常红)
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