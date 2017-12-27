市场报告：巴西游戏行业2017年收入或达13亿美元

据南美侨报网25日报道，著名游戏市场数据研究公司Newzoo公布了2017年全球游戏市场报告，预计巴西2017年游戏行业的年收入将达到13亿美元，排在全球第13位，预计今年全球游戏行业收入为1089亿美元。

据报道，正是由于看到了游戏行业的潜力，巴西出口与投资促进局同巴西游戏开发企业协会签署了合作协议，两家机构共同建立了“巴西游戏开发者”项目，目标是在国外推广巴西的游戏业。

2013年，巴西出口与投资促进局开始同游戏行业进行合作。数据显示，2015年巴西的游戏开发商获得了1100万美元的国际资金支持，2016年这一数字增长至1740万美元。

巴西出口与投资促进局项目主管玛丽安娜·戈麦斯(Mariana Gomes)说，2017年是“巴西的游戏年”，预计今年收到的投资将会超过去年。“2013年开始，巴西的游戏行业开始经历开发阶段，到现在很多都处于发布的阶段，”她说。

她还强调，今年巴西国家电影局还对游戏开发商进行了2000万雷亚尔的投资，鼓励创新的机构Finep也投资了1500万雷亚尔。

戈麦斯还表示，巴西游戏工作室没有足够的预算和体制来生产“3A”游戏，也就是需要花费大量投资生产出来的优质游戏，但总体来说表现还不错。

(责编：樊海旭、常红)