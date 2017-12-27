专家批评JR西日本公司或过于迷信新干线安全神话

据日本共同社25日报道，从博多开往东京的“希望34号”(N700系)新干线列车发现底盘龟裂和漏油的问题被认定为新干线首个“重大事件”，日本运输安全委员会和西日本铁路公司(JR西日本)正在推进调查。然而专家指出，在运输安全委员会成立的2008年之前，也存在可能引发大事故的问题。专家批评称“JR西日本内部可能太深信新干线安全”。

据悉，新干线1964年开业以来，取得了因脱轨或故障导致“乘客死亡事故为零”的成绩。这是新干线堪称“安全神话”的缘故。

据日本国土交通省统计，2016年度JR普通铁路发生运行事故337起，而新干线为3起。停运和延误等运输障碍为普通铁路3818起，新干线89起，数量之少为压倒性。

精通新干线技术的工学院大学特聘教授曾根悟表示，此次明明发现异常但JR西日本却仍然认为“对运行并无影响”，背景原因是“将新干线和普通铁路视作两种东西的认识”。“他们或许认为如果是新干线就没问题。”

底盘及其周边的问题此前也曾发生。1966年“光42号”车轴发生折损。1991年从东京出发的“光291号”车轮的一部分在不转动的状态下行驶至三岛站(静冈县三岛市)，差点就发生脱轨。翌年，“光238号”驱动装置零部件发生脱落。

2008年成立的运输安全委员会的调查对象不仅包括已发生的事故，还包括重大事件。曾根认为，以往发生的上述问题“按如今的定义属于重大事件”。虽然均未发生人员死伤，但曾根批评称“过去的沉重教训并未得到吸取”。

发现龟裂的“希望号”在今年2月21日接受了行驶三年或行驶120万公里时进行的“全面检查”，11月30日又接受了行驶45天或6万公里的“轮换检查”。行驶当天的12月11日凌晨也进行了目视检查，但JR西日本相关人士称“要靠目视确认所有情况有做不到之处”。关西大学交通政策论教授安部诚治表示：“既定的检查周期是否合适也是今后的课题。”

运输安全委员会的铁路事故调查官对列车进行确认并向相关人士了解情况。但调查有时需要一年以上时间，JR西日本表示将制成单独的调查报告并予以公布。

(责编：樊海旭、常红)