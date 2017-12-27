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乘客头等舱座位被迫让给众议员？美联航再遭质疑

2017年12月27日07:19  来源：中国新闻网
 

据“中央社”26日报道，一名美国乘客日前在社交媒体上传照片指出，美国联合航空擅自将她的头等舱座位让给一名得州联邦众议员，要求联航道歉。联航则回应称是这名乘客自行取消机位。

据报道，当地时间12月23日，63岁教师西蒙(Jean-Marie Simon)在脸书发表一张拍摄于机舱内的照片并写道，她身为联合航空公司( United Airlines)顾客已有十多年，目前是金卡会员，却从没想过会发表这样的贴文。

西蒙指出，她原本在联航788班机上是坐在头等舱1A的座位，但随后却被迫将座位让给了民主党籍得州联邦众议员杰克森·李(Sheila Jackson Lee)。

西蒙表示，当她向联航反映时，联航却声称是她自己取消了机位。西蒙的脸书发文与照片引起网友热议，媒体也纷纷转载。

西蒙在脸书发文中写道：“这是很奇怪的说法，为何要飞回华盛顿住家的乘客，竟会自行取消转机后的第二段航班。”她在脸书发中文要求联航道歉，并称为何一家航空公司能够连连出错，却不改善。

据悉，西蒙是在此前以14万的累积点数，换购了从华盛顿到危地马拉的联航头等舱往返机票。

回程时，西蒙本来要从乔治布什休斯敦洲际机场(George Bush Intercontinental Airport)转机，联航登机工作人员扫描机票条形码后却说，计算机系统里并没有订位记录，并问西蒙是不是把机位取消了。

西蒙表示，原本属于她的1A座位已经有人坐，而她则被改划到经济舱第11排的位子，并拿到一张500美元的联航兑换券。

对于网友质疑，联合航空公司发表声明称，详细检查电子订位记录后发现，当天788班机起飞前因天气状况而造成延误时，这名乘客便通过联航手机应用程序，取消了这趟从休斯敦飞往华盛顿的航班。

声明中称，登机门人员在班机起飞前，陆续处理了其他乘客的候补与升舱要求。

众议院杰克森·李在23日下午也发表声明指出，自己并不曾要求特殊待遇，也没有得到任何与众不同的好处。

(责编：樊海旭、常红)
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