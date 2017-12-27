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意大利圣诞午餐浪费惊人 消协吁民众保持节俭美德

2017年12月27日07:15  来源：中国新闻网
 

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，当地时间12月25日，意大利消费者协会发布调查统计分析报告称，今年圣诞午餐社会饮食消费总额有望突破2.9亿欧元，而浪费的食物价值却达到了社会饮食消费的20%，几乎每个家庭平均浪费超过了24欧元。

圣诞节作为意大利传统而隆重的节日，有人会选择外出就餐，有人喜欢亲朋好友在家中聚餐，共享天伦。

无论是哪一种形式的圣诞午餐，餐桌上的美食、美酒无不是炊金馔玉、丰盛无比。而午餐过后，餐厅就餐的人挥手而去，吃不完的美食瞬间就成为了垃圾；在家聚餐的人们同样如此，哪怕是剩下最昂贵的上等佳肴，多数家庭也会毫不吝啬的倒入垃圾桶。

最近几年，随着社会新生代的成长，意大利圣诞饮食趋于向奢侈化发展，其浪费十分惊人。为此，意大利消费者协会呼吁民众，圣诞午餐品美食、饮美酒，亲朋好友聚在一起共同度过一个欢快祥和的节日，是一件非常美好的事情。但是，希望人们不要忘记意大利人传统进餐的良好习惯，继续保持不浪费的美德。哪怕是节假日，人们也应该提倡节俭，避免浪费。(博源)

(责编：樊海旭、常红)
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