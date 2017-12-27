拉美经济正回暖，尚盼外部推动力（主要经济体年度盘点）

国际大宗商品价格回升对于不少拉美国家都是一大利好因素。图为乌拉圭蒙得维的亚港口一景。

本报记者 张远南摄

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联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）最新报告显示，拉美和加勒比地区有望结束连续两年的经济衰退，在2017年重新实现经济增长。尽管区域内大国呈现向好趋势，整体实现增长，拉美国家经济实现强劲反弹仍缺乏有力支撑。有专家指出，在内部经济结构问题仍存、外部不确定性因素增大的背景下，拉美国家为实现经济持续增长应在寻求自身变革的同时加强中拉合作，以分享中国发展红利。

大国复苏，区域整体重回增长轨道

临近新年假期，一家位于巴西里约热内卢巴哈区的连锁超市张灯结彩，喜气洋洋，超市经理对国家经济形势持谨慎乐观态度。

随着国家财政状况有所改善，巴西民众的消费意愿以及对于本国经济的信心在恢复。家庭消费多年来一直是巴西经济增长的支柱之一，而该国地理统计局的数据显示，巴西家庭消费第三季度环比增长1.2%。与此同时，国内生产总值（GDP）也实现连续第三个季度环比增长。

经济合作与发展组织（经合组织）最新发布的报告也对巴西的经济持乐观估计。该组织认为，巴西已经在今年摆脱经济衰退的威胁。据预计，到2017年底，巴西的国内生产总值将增长0.7%，在2018年和2019年增幅将有望达到1.9%和2.3%。

另一区域内大国阿根廷也在今年摆脱衰退，预计经济增长将超过2%。此间分析认为，巴西、阿根廷重回增长轨道给拉美地区经济回暖注入强劲动力，主要经济体同时回升使得区域整体实现增长。拉加经委会预测，该地区2017年结束连续两年的经济衰退，实现增长1.3％，到2018年增幅将升至2.2%。其中，中美洲将是经济增长最快的区域，2018年，该地区的巴拿马经济增速将达5.5%。南美洲的玻利维亚、巴拉圭、秘鲁也将分别增长4%、4%、3.5%。

中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究室副主任岳云霞在接受本报记者采访时指出，拉美地区经济重新走上正轨外因是主导因素，在全球经济回暖的大背景下，发达经济体增速高于预期，大宗商品价格反弹明显，中国等主要市场需求上升，贸易拉动作用明显。

巴西瓦加斯基金会研究员莉亚·佩雷拉对记者表示，尽管相对于全球其他区域而言，拉美经济复苏仍较缓慢，但摆脱连续两年的衰退对于重振地区信心极为重要。

顽疾未消，强劲复苏缺乏有力支撑

拉加经委会认为，拉美和加勒比地区贸易仍将呈现增长态势，这主要得益于该地区主要贸易伙伴更大的需求总量、地区国家自身经济的增长、主要出口产品价格的上涨以及区域内部分国家关税、非关税壁垒的取消。

然而，长期以来制约拉美地区经济发展的一些问题仍未从根本上得到改变。首先是过于依赖大宗商品和发达经济体，拉美不少国家初级产品出口在贸易中占过高比重，易受国际市场波动影响。其次营商环境仍相对复杂，腐败现象、基础设施建设滞后等限制拉美经济的顽疾依然存在。全球经济衰退以来拉美部分国家公共债务占GDP比重过高，政府财政表现普遍不佳也阻碍了地区经济发展。另外，地区失业率仍然处于高位。一系列问题使得不少外国投资者持观望态度。

在全球经济向好的大背景下，拉美外部环境仍有不利因素存在。美国政策的频繁变动给拉美地区经济增长前景带来不确定性。今年初，美国宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），下半年又开启北美自贸协定重新谈判，给拉美地区智利、秘鲁、墨西哥等国经济造成不小的负面影响。再加上近来美国减税法案带来的外溢效应，拉美国家面临资本外流压力，对于刚刚企稳的拉美经济无疑是一场冲击。

穆迪拉美主权评级负责人莫罗·莱奥斯表示，拉美地区进入了一个较低增长的时期，重新进入经济高速发展的时代难度很大。

寻求改变，期待分享中国发展红利

当前，中拉关系进入全面发展新阶段，拉美国家也越来越清醒地认识到中国给该地区发展带来的重大机遇，搭上中国发展的快车成为拉美国家共同的心愿。美洲开发银行行长路易斯·莫雷诺对本报记者表示，为应对逆全球化挑战，拉美各国应增强凝聚力，推进地区经济一体化进程。该银行预计，区域一体化将提供超过5万亿美元的市场机会。分析普遍认为，拉美国家应更多地拓展全球市场，支持多边合作，寻求同亚洲、欧洲等地区更为紧密的贸易伙伴关系。

刚刚结束的中拉企业家高峰会上，“十九大”“一带一路”成为发言嘉宾热议的话题。乌拉圭总统塔瓦雷·巴斯克斯坦言：“当前，中国特色社会主义进入了新时代。我认为，这也是中拉合作的新时代。” 莫雷诺也指出，“一带一路”倡议对于拉美地区基础设施建设将起到带动作用。

中国是拉美第二大贸易伙伴，数据显示，2017年，拉美及加勒比地区对中国贸易出口额同比增长23%，成为该地区出口的主要增长点。巴西亚太—中国研究所所长塞维利诺·卡布拉尔告诉记者，拉中优势互补，作为拉美出口贸易的重要目的地，中国的发展给拉美带来持续动能。“此外，中国是拉美主要的投资来源国，随着中国在拉投资结构优化，领域日趋多元，拉美将不断分享中国发展红利。”

对于巴西而言，中国投资热潮来得正是时候，有助于支撑巴西仍显艰难的经济。英国《金融时报》近日撰文指出，自2005年来，中国已向拉美地区贷款超过1400亿美元。文章认为，中国拥有资金优势以及基础设施方面的专业技能，和拉美地区丰富的原材料和食品形成“天然的匹配”。

秘鲁国立圣马尔科斯大学经济研究所所长卡洛斯·阿基诺对本报记者表示，除了给拉美经济带来直接的正面影响外，中国实现持续平稳增长也为拉美地区发展提供了宝贵的经验。

（本报里约热内卢12月26日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 22 版）

(责编：王仁宏、曹昆)