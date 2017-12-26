夜校“365”：创新“三大课堂” 提供全天候学习

12月17日晚8﹕00点，四川省青川县建峰乡建峰村“农民夜校”的灯亮了，“农民夜校”正式开课了！转眼快一年过去，“农民夜校”受到了当地群众热捧，报名来参加培训的群众越来越多。

“党的十九大召开后，农民夜校逐渐成了建峰村宣传十九大精神的主阵地，越来越多的群众都主动要求夜校老师多讲一些十九大相关的知识点，尤其是十九大报告中关于‘三农’问题的讲述。我们也请来了县委党校的老师为基层群众送来丰富的十九大精神大餐……”建峰乡建峰村农民夜校校长范树甲说。

今年以来，建峰乡党委把办好“农民夜校”作为培育新型农民的重要抓手，以建峰村农民夜校为示范点，安装了远程授课智慧系统，实现理论教学与实践演练双向互动。并争取县委党校、县农业局等县级部门师资定期到校授课，同时将合作社带头人、返乡创业优秀人才、产业发展带头人等纳入“农民夜校”师资库。建立了“群众365天有需求、夜校365天有响应、教师365天有服务”的“365”夜校服务机制，切实做到了办校为民、开课便民、授课利民。

每位老师都坚持群众“缺什么学什么，需什么教什么”原则，为贫困群众量身定制宣讲惠民政策、养保医保政策，有时候还手把手的教农民群众果树管护、牲畜疫病防治等专业技能，得到了群众普遍的好评。

据了解，建峰乡乡党委班子成员与各村（社区）三职干部、党员也经常一起积极参加夜校培训，起到了良好的带动作用。一年来，通过“农民夜校”的开展，建峰乡群众的致富技能不断提高，贫困户致富的“内生动力”也进一步激发。

“通过参加学习，了解到了很多关于我们贫困户的政策，特别是发展产业方面的优惠政策。我准备申请贴息贷款去养鸡，党的政策这么好，我自己要干起来，争取早日发家致富！”建档立卡贫困户衡书珍参加培训后激动的说。

为做到理论联系实际，确保夜校授课出成效，建峰乡“农民夜校”利用村党群服务中心开设“理论课堂”，主要讲授党的方针政策、法律法规。在生产劳动场所开设“田间课堂”，邀请“土专家”“田秀才”在田间地头以现身说法的方式，传授现代农业经营管理理念、种植养殖技术。结合阳光村务和远程教育平台开设“网上课堂”，将最前沿的信息、知识和技术等输送到农民面前，丰富“农民夜校”的载体和内涵。

乡里的肉牛养大户范斗元告诉我们：“农民夜校开办以来，我每期都没有落下。白天忙，晚上睡在床上打开手机就可以学习，我们村的夜校每天都有内容更新，跟我们的生产生活密切联系在一起，看了“肉牛常见病预防”这一期课程后，我就自己买了药试着对养殖厂的肉牛进行常见病预防，效果很好，现在牛生病的少了，我也安心了很多。”他还说：“我现在有牛206头，马上就要出栏了，明年还要继续扩大规模，争取带动更多的贫困户发展肉牛养殖。”

在特定的教学方式上，建峰乡党委创新了“上门送学+现场指导”“三定一评+六学”“席间宣传+个别指导”等特色教学方式。对交通不便、年老体弱、留守妇女等群体，采取上门送学的方式；以建设“四好村”为契机，利用农村举办宴席的时间，村组干部、致富能人和“知客”向群众宣传相关法律政策；每月制定培训计划、每季度制定培训主题和每年制定培训要求，由乡村干部、党员代表和群众代表进行培训评价，并且纳入单项工作考核，开展“全体党员自觉学、农民群众集中学，务工群众邮寄学、志愿服务上门送学、微信平台网学、文化程度低的群众结对学”的互动教学方式。

2017年，建峰乡202户贫困户种植了核桃、枇杷，32户贫困户种植了药材，88户贫困户养殖了中蜂，52户贫困户养殖了土鸡，46户贫困户养殖了生猪，2个大户发展了肉牛养殖。如今每户贫困户都有了自己的产业，种养殖业从一家一户的“小打小闹”业已逐步形成了专业合作社的“规模产业”。截至目前，建峰乡农民夜校已开展培训120余场，参训的群众达4000余人次。(王 攀 苟文凯)

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