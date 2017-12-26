不忘初心跟党走 一片真心为群众

“汪书记，这两百块钱就当作是我最后一笔特殊党费吧。”2017年11月3日，卧病在床的老村支书高继荣拉着村书记汪平的手，颤颤巍巍的从枕头下摸出200元钱，缴纳了一生中最后一笔特殊党费。

高继荣，男，1944年5月生，家住三岔镇河湾村狮耳坝组。1969年，高继荣来到河湾村工作，那时，村里条件十分艰苦，没有现在宽阔明亮办事大厅、没有干净舒适的办公室，有的只是一间摇摇欲坠的破房子和一张小方桌。由于办公环境简陋，他将自家本就不宽敞的房屋腾出一间，免费作为村里的办公室。

那时候村里条件差，组织机构也不健全，办公经费严重不足，高继荣家就成了村委会的小食堂，老书记家中人口多，经济基础也很差，在这种情况下，他也从没有收取过大家一分钱。有一次，他和村里的干部走访完群众，回到家中吃饭，妻子却悄悄把他拉到一边，原来家中已经揭不开锅了，但他并没有让忙了一天的同事们离开，他和妻子悄悄从后门出去，四处去借粮食做饭。在高书记的“东拼西凑下”，小食堂一直维持了数年。

高继荣书记就这样一直勤勤恳恳，兢兢业业，一干就是26年。

退休后的高继荣并没有过上遛狗逗鸟的悠闲生活。“老高是一个闲不下来的人，同时他也是一个静得下心的人。”说起自己相识多年的老伙计，村干部向兴明这样评价道。

作为农民的儿子，高继荣似乎从出生起就被打上了勤劳的标签，种植葡萄、种药材、种经济林、养殖蜜蜂……退休后的高继荣似乎总是闲不下来。

但是无论高继荣每天多么繁忙、多么劳累，他都坚持每天静下心来读书学习。虽然他只有初中文化，但他没有停下学习的脚步，一个简陋的小书柜、一张小方桌就成了他的阵地，他从本就不多的收入中挤出一部分购买党史政论书籍、订阅半月谈等报纸期刊，仔细研读党的各项会议精神、方针政策。虽一直务农在家，但高继荣可是“家事国事天下事，事事关心，事事知晓。”

“三岔全镇13个村（居），我可能是最幸福的书记了，这一切都要归功于我们的老书记。”河湾村书记汪平这样说道。退休多年来，高继荣成了村里的义务宣讲员，他经常走街串户为群众讲解党的各项方针政策，传达各项会议精神，帮群众答疑解惑、排忧解难，高继荣一心为民深受广大群众爱戴。

“虽然高书记退休多年，但我感觉他就像一位良师益友一般，一直与我们并肩战斗。”年轻村干部向吉奎说道，村里的工会代表大会、党员大会等各项会议活动，他不但自己积极参加，从未缺席，还积极动员老百姓参与。老书记不但积极联系群众，支持村里各项工作开展，还经常勉励年轻村干部，分享自己的工作心得，鼓励他们在基层实现自己的人生价值。

2014年初，村里提出建立老年协会，高书记义不容辞的接下了组建老年协会的重任，他下村入户，动员村里的老人加入老年协会。当年7月，在省民政厅的大力支持下，河湾村老年协会成立，高继荣老书记毫无悬念全票当选为首任会长，他一直把尽心尽力为每一位会员服务当做目标，成立舞狮队、开展各项文体活动、帮扶贫困户……在担任会长的这几年里，河湾村老年协会事业蒸蒸日上。

不幸的是，今年八月，老书记罹患肝癌，被无情的病魔折磨得皮包骨头，却仍然忍受着病痛参加党员大会，当他只能靠着输氧维持生命的时候，他也没有间断学习，厚厚的两本学习笔记从未离身。

今年11月11日，这位深受群众爱戴的老书记永远地离开了，享年73岁。弥留之际，他拉着村干部的手，交代着自己的工作，“今年我生病了，老年协会没有搞好，是我的失职，我对不起党和组织，赵后勋同志政治素质过硬，心肠好，能力强，我推举他在我走后接任会长，协会还余有一万五千元经费，存折、支出明细都是协会专人保管，这个请组织放心。村里的基础设施建设一定要保质保量完成好，你们一定要加把油，完成明年整村脱贫的重任……”

高继荣作为一位基层农村党员，他将一生中最美好的26年青春献给了党的基层事业，更用一生的坚守践行了对党的忠诚。 (蔡秀钢 伍锡章)

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