传播安全教育 “永达理安全体验教室”落成

专家为学生上一堂安全教育示范课

12月22日，中国儿童少年基金会儿童安全教育工程“永达理安全体验教室”在南京市芳草园小学凤凰校区举办了落成仪式。中国儿童少年基金会儿童安全教育工程办公室主任王震、南京市台湾事务办公室副主任姜峰、南京市妇女联合会儿童工作部部长司健，永达理保险经纪有限公司江苏分公司营业总经理罗大海、南京市芳草园小学校长高丛林等出席仪式。

在落成仪式完成后，参会领导嘉宾与受捐学校学生共同在“安全体验教室”中上了一节生动的安全教育课，在实践中学习安全知识。

“安全体验教室”旨在通过场景、情景式的真实体验，寓教于乐，为小学生安全教育提供实战性的方法和途径，通过老师引导、知识问答、游戏互动、逃生演练等形式达到强化学生安全意识，增长防灾避险知识，提高自救互救技能的教学目的。

高丛林校长表示，芳草园小学将充分使用安全体验教室的教育资源，更好的传播安全教育理念，保障学生安全健康成长，在孩子们心里种下安全的种子，守护孩子一生的安全成长。

中国儿基会与爱心单位领导向学校校长递交安全体验教室捐赠牌 中国儿童少年基金会王震主任讲话 支持单位南京市台办与南京市妇联向学校校长递交安全体验教室钥匙 课堂互动

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)