“平安果”暖空巢老人心

12月25日，滨海新区鹤童老年服务中心走进塘沽新河街道和杭州道街下辖各社区入户慰问空巢老人，为老人送上“平安果”。

鹤童社工和社区工作人员来到王奶奶家中，见到奶奶头发有些乱，走上前去帮奶奶整理头发。奶奶握着社工的手说：“上岁数了，记性不好了，想出去买点东西，发现忘带钱了，又返回来拿钱。看到你们来，我特别高兴！”社工将“平安果”送到奶奶手中，希望奶奶能够一直健健康康，平平安安。奶奶拿着苹果，看着社工，眼泪流了出来，像见到亲人一般，倒在了社工的怀里，痛哭了起来。社工轻拍奶奶的肩膀，给予最温暖的依靠。

王奶奶还在孩提的时候就没了母亲，小小年纪就挑起了家中的重担，和父亲相依为命。1976年，在唐山大地震中又失去了18位至亲，这些年，老伴及孩子又相继离世，让奶奶的世界充满了阴霾和灰暗，度日如年。社工每次来奶奶家中，奶奶都会哭诉着往事，这是一种信任，奶奶把社工作为亲人一般的倾诉，社工能做的只有认真倾听和陪伴奶奶，让她知道有人在乎她，有人爱她，感受到家人般的温暖和关爱。

据悉，本次活动系滨海新区民政局资助，滨海新区鹤童老年服务中心承办的“第三届公益创投项目——银发乐龄适老化三社联动示范指导项目”系列活动之一。在走访过程中，像王奶奶一样的空巢老人还有很多。通过项目的持续开展，让他们融入到社会大家庭，感受温暖与爱，参加丰富多彩的活动，成为乐龄一族。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)