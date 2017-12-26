中企在津巴布韦最大水电项目首台机组并网发电

津巴布韦卡里巴南岸水电站扩机工程首台机组２４日深夜顺利并网发电，标志着这一中企在津最大水电项目取得了阶段性成果。

据项目施工方——中国水电建设集团卡里巴南岸扩机项目负责人介绍，该项目于２０１３年开工，在原有６台机组的基础上新安装２台１５万千瓦水轮发电机组，使水电站总装机容量由７５万千瓦提升至１０５万千瓦。项目由中国水电建设集团国际工程有限公司（下称“中国水电国际”）负责建设，项目ＥＰＣ（设计－采购－施工总承包）合同金额约３．５５亿美元，其中３．１９亿美元使用中国进出口银行优惠信贷，其余部分由津方出资。

该负责人表示，项目的第二台机组将于明年３月完工，两台机组都并网发电后，有望为津巴布韦增加２０％至３０％的电力供应，大大缓解该国电力短缺的局面。

津巴布韦是位于南部非洲的内陆国家，由于地理、历史和现实原因，电力供应长期不足。据津电力集团估算，该国的用电需求为１５０万千瓦至２００万千瓦，但目前发电量仅能维持在１１５万千瓦左右，其余用电只能从南非、莫桑比克等邻国进口。此前，津巴布韦能源部官员曾表示，卡里巴南岸水电站扩机工程对津电力供应有着非常重要的意义。

据介绍，除此项目外，中国水电国际还承建了万盖燃煤电站扩机项目。根据协议，中国水电国际将为万盖燃煤电站新装２台单机３０万千瓦的燃煤发电机组及配套附属设施。（记者 张玉亮）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)