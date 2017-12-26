世界瞩目中国的“全球性时刻”（钟声）

随着中国日益走近世界舞台中央，发自中国的“全球性时刻”将不断上演

时近年末，一些评选国际年度人物的外国媒体将目光投向中国国家主席习近平。一条评语如是写道：世界面临巨大不确定性，中国是关键的稳定之源，习近平主席提出构建人类命运共同体，这是一个只有“全球”政治家才会提出的倡议。

以全球视野审视时代，以全球影响衡量行动，这或许是人类历史演进到今天，最为需要的一种智慧。只有拥有这样的智慧，才能找到破解全球性问题之道。2017年，一个又一个发自中国的“全球性时刻”上演，在世界发展史上打上深深中国印记。

中国的“全球性时刻”，记录困难面前的勇毅担当。1月，逆全球化思潮翻卷阴云之际，习近平主席在世界经济论坛年会开幕式上发表“带来冬日阳光”的重要演讲，为经济全球化继续发展注入中国动力。在关乎世界大势的关键性问题上引领方向，中国方案的重要性让一向挑剔的西方媒体也不得不调整姿态。《华尔街日报》表示，“这场演讲可以被视为中国扮演全球领导者角色的重要一步”；《华盛顿邮报》认为，“这确实是一个转折点，中国向世界领导者的角色更近了一步”。

中国的“全球性时刻”，记录推动合作的积极行动。世界面临经济增长乏力、合作动力不足双重困境。5月，29个国家的元首、政府首脑，130多个国家和70多个国际组织的1500多名代表齐聚北京，“一带一路”国际合作高峰论坛凝聚起更广泛发展共识。论坛达成五大类、76大项、270多项合作成果，标注国际合作新高度，为加强全球经济治理提供重要支撑。国际货币基金组织总干事拉加德表示：“这不仅意味着‘一带一路’建设进入新时代，更意味着世界共同发展事业进入了新时代。”

纵观2017年，属于中国的全球性时刻还有很多。它记录着中国以元首外交引领中美关系发展、给国际形势增添稳定性的积极作为，记录着厦门会晤开启金砖合作第二个“金色十年”、提振世界对新兴市场国家发展前景正面预期的成功实践，也记录着中国在朝核、叙利亚、阿富汗等一系列地区与国际热点问题上为和平积极斡旋的不懈努力。世界看到，今天的中国正在成为国际体系变革最为积极的因素，正在成为完善全球治理最为活跃的动力。

金秋十月，中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，中国与世界各国在携手创造人类美好未来的征程上迈出新步伐。十九大报告明确提出推动构建新型国际关系和人类命运共同体，概括了中国特色大国外交的总目标。中国的强国之路，为世界带来的不只是力量格局的变化，更是观念风尚的更新。今日中国的全球视野、天下情怀，令世界为之振奋。英国广播公司评论说，十九大是一次“站在世界地图前”召开的大会。牛津大学全球史教授彼得·弗兰科潘指出，习近平给世界带来的是一个“团结的愿景”。

马克思说：“时间是人类发展的空间。”即将书写的全球历史将见证，中国日益走近世界舞台中央，将不断为世界各国共同走向美好未来注入信心和动力，发自中国的“全球性时刻”将继续不断上演。

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 21 版）

(责编：王仁宏、常红)