天涯何处是归鸿 德国遣返的小难民何处去？

安格拉·默克尔领导的德国政府２０１５年决定开放国门接收大批中东北非国家难民，虽在国际上赢得赞誉，在国内却饱受争议，甚至危及执政党选情。压力之下，今年以来，德国政府已收紧移民难民政策，措施之一是加快遣返难民。

据德国媒体２４日报道，德国已在摩洛哥北部开始建造两家收容所，接收部分被德国遣返的“无人陪伴”未成年摩洛哥难民。在过去，德国遣返未成年难民的原则是必须先找到愿意接收的监护人或机构，确保小难民回国后有所依傍。

【必须走的：去摩洛哥？】

德国《星期日世界报》援引内政部消息来源报道，这两家与摩洛哥政府合作建设的“青年中心”每家可接纳１００人，对象既包括摩洛哥当地流浪儿童，也包括“自愿或被强制遣返的１８岁以下（难民），尤其是有犯罪记录的青少年”。中心可为小难民提供社会救助、心理咨询和教育等方面帮助。

如何处置“无人陪伴”小难民在９月德国大选中是个争议话题。偏右阵营如默克尔所在的基民盟/基社盟、自由民主党（自民党）主张遣返，而偏左阵营如社会民主党（社民党）和绿党主张应促成难民一家团聚。

社民党人、前德国联邦议院内政委员会主席安斯加尔·黑费林说，虽然摩洛哥收容中心计划是重要举措，“促成（小难民）与其亲属在祖国一家团聚是更合理的做法”。

根据德国法律，要遣返孤身入境德国而避难申请被驳回的小难民，必须满足一系列条件。遣返之前，当局有两个选择：一是确保小难民回国后有亲属或合格监护人愿意接纳孩子；二是小难民祖国有“合适”机构可接收这个孩子。

但事实上，按照《星期日世界报》的说法，近年来很多未成年难民被拒绝入境德国，他们的下落无从得知。

德国政府应绿党和左翼党要求回复的官方记录显示，２０１０年至２０１４年间，仅有４名“无人陪伴”未成年难民被遣送回其他欧洲国家；２０１５年至今，无任何孤身未成年难民被遣返。

德国政府今年３月公布建造摩洛哥收容中心计划时，仍有４.８万名“无人陪伴”未成年难民生活在德国。

【留下来的：“融入”变缓】

《星期日世界报》２４日报道，德国今年的移民“融入”计划目标恐怕未能完成。

为帮助合法移民和难民更好地“融入”德国社会，联邦移民和难民办公室（ＢＡＭＦ）为获准居留德国的移民和难民提供一项学习德语和德国法律、历史文化、价值观的课程。而据ＢＡＭＦ统计数据显示，截至今年１１月底，移民和难民从入境德国到参加“融入”课程前的平均等候时间增至１２.５周，大大落后于ＢＡＭＦ为今年设定的目标——６周时间。今年１月，这个时间为１０.９周，临近年底，差距渐大。

ＢＡＭＦ负责人尤塔·科特此前曾说，让有望长期居留的移民和难民成功“融入”德国社会，是ＢＡＭＦ的“中心任务”。

ＢＡＭＦ今年还有一项工作任务——争取４３万人参加“融入”课程也未能完成：截至１２月中旬，仅有略超２８万人接受了“融入”培训。另外，计划中应有１７.５万移民和难民参加职业相关语言培训，目前仅有大约８.４万人参加。（沈敏）（新华社专特稿）

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