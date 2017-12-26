12月5日，73岁的陈彦娴站上了联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”的领奖台上。她特意穿了一件绿色外套，恰如一棵扎根在塞罕坝的苍松。55年，岁月染白了林场建设者的头发，却无法改变他们让荒漠披上郁郁葱葱外衣的初心。

“种下绿色，就能收获美丽；种下希望，就能收获未来。”塞罕坝林场建设者获奖，标志着中国绿色发展成功故事已深深打动世界。2017年，中国矢志不移推动建设清洁美丽的世界，在全球生态文明建设中发挥重要参与者、贡献者、引领者作用，不断赢得世界喝彩。

思想是行动的先导。“我们应该遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路”“像对待生命一样对待生态环境”“让自然生态休养生息，让人人都享有绿水青山”……一年来，习近平主席在国内外诸多场合深入阐释人与自然的关系，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，为建设清洁美丽世界贡献中国方案和中国智慧。

“气候：世界依靠中国”，德国波恩气候大会期间，法国《论坛报》的一篇文章以此为标题，赞扬中国在调整能源结构和温室气体减排上的显著成就。《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会在中国举行，中国“沙退人进”的奇迹赢得广泛赞誉，“一带一路”防治荒漠化合作机制正式启动。

“终于，全世界看到了一种可操作的可持续发展路径——中国正在建设的与环境和谐共存的可持续经济。”联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆之言折射了来自世界的欢欣。（本报记者 杜一菲）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 21 版）

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