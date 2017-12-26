今年夏天，在读完一本介绍中国五千年历史的书后，美国退休历史学教授罗伯特登上了“盛世公主”号邮轮。陕西的腰鼓和秧歌、浙江的越剧和丝绸、四川的剪纸和变脸，邮轮上的演出让他连连赞叹。“多数美国人并不了解丝绸之路是中国文明非常重要的一部分，这趟旅行把我以前所受教育中缺失的一部分补上了。”

从意大利罗马到中国厦门，37天的航程中，沿海上丝绸之路徐徐展开的丝路文化，向全球乘客呈现出历史悠久、文明底蕴深厚的东方大国。“‘一带一路’建设要以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，推动各国相互理解、相互尊重、相互信任。”以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，绽放绚丽的时代色彩。

“坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界。”今年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部发表演讲，指出人类文明多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉。2017年，中国以更加开放的胸襟、更加包容的心态、更加宽广的视野，大力开展文明对话和文化交流，在包容互鉴中为人类文明进步作出更大贡献，让文明的光芒熠熠生辉。

“一带一路”国际合作高峰论坛、新兴市场国家与发展中国家对话会、中国共产党与世界政党高层对话会……在中国与世界、东方与西方的坦诚对话中，人们不断聆听到一个发展中大国推动文明对话的庄严承诺，感受到中国以开放的眼光、开阔的胸怀对待世界各国文明的美好意愿，看到中国以交流互鉴让世界文明更加多彩的坚定步伐。（本报记者 白 阳）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 21 版）

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