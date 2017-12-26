携手走上共同繁荣大道

“我们将掀开新的一页，书写未来100年肯尼亚的历史。”5月31日，肯尼亚总统肯雅塔在蒙内铁路通车仪式上说。这是肯尼亚122年来第一条新建铁路，也是“一带一路”建设重要早期收获，承载着肯尼亚人民共同发展繁荣的梦想。

以“一带一路”建设为载体，一条连接中外的共同繁荣之路正在四面八方铺开。5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办，“一带一路”建设动力更足，合作蓝图更加明确。截至2017年底，中国同80个国家和组织签署“一带一路”合作协议，在沿线24个国家建设75个境外经贸合作区，中国企业对沿线国家投资累计超过500亿美元，创造近20万个就业岗位。

实现共同繁荣，自古就是人类的伟大梦想。但世界银行报告指出，目前全球有近8亿人每天生活费不足1美元。新时代的中国胸怀天下，不断为人类作出新的更大的贡献，建设共同繁荣的世界是重要内容。

“大道之行也，天下为公。”这一年，在众多堪为历史坐标的时刻，习近平主席就建设共同繁荣的世界发出时代强音。在日内瓦万国宫，他强调：“发展是第一要务，适用于各国。各国要同舟共济，而不是以邻为壑。”在北京国家会议中心，他指出：“发展是解决一切问题的总钥匙。”在北京人民大会堂，他告诉世界：“中国共产党历来有着深厚的人民情怀，不仅愿意为中国人民造福，也愿意为世界各国人民造福。”

中国方案，必将在人类通往共同繁荣大道上闪烁耀眼的光辉。（本报记者 张梦旭）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 21 版）

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