扎紧世界普遍安全篱笆

“以前在湄公河上跑船被称为‘探险’，现在能安心跑船，全靠四国联合执法。不法分子再也不敢欺负我们，因为我们背后是强大的中国！”今年9月，一位中国船长感激地说。

全长4000多公里的澜沧江—湄公河，是沿岸各国商贸交流的“黄金水道”，但一度贩毒、抢劫等犯罪活动猖獗。2011年中国联合老挝、缅甸、泰国，创造性地建立起湄公河流域执法安全合作机制。联合巡逻执法启动6年来，“平安航道”深入人心。

2017年，从联合国日内瓦总部的“共商共筑人类命运共同体”高级别会议，到国际刑警组织第八十六届全体大会，再到中国共产党与世界政党高层对话会，中国倡导的新安全观日渐深入人心。“我们应该坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，营造公平正义、共建共享的安全格局。”习近平主席的话，为建设普遍安全的世界提供了中国方案，体现出中国作为负责任大国的担当。

践行新安全观，中国在行动。2017年，中国提供紧急人道主义粮食和营养援助，埃塞俄比亚、津巴布韦、伊朗、巴基斯坦、叙利亚和阿富汗等8个国家约165万灾民受益；中国提出“三阶段设想”帮助解决缅甸若开邦罗兴亚人问题，得到缅甸、孟加拉国的支持；中国与阿富汗、巴基斯坦建立三国外长会晤机制，为推动阿富汗问题解决发挥建设性作用；中国提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议，为实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制提供可行思路；中国提出推动解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，为破解中东根源性难题带来中国方案。（本报记者 宦翔）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 21 版）

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