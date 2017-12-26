人民网>>国际

调查：巴西七成受污染海滩位于大中型城市附近

2017年12月26日07:27  来源：中国新闻网
 

据南美侨报网报道，本月21日巴西已经进入了夏季，各地的海滩也将迎来游客潮，但巴西《圣保罗页报》近日进行的一项调查表明，在巴西13个州的1217个海滩中，有335个海滩受到了污染，而其中有70%的受污染海滩位于居民人口数量超过10万的大中型城市附近。

据报道，调查人员针对巴西海滩所处位置海水中含有的大肠菌群的数量对海滩进行了分类。如果大肠杆菌含量超过50%，那么海滩和海水质量相当糟糕；大肠杆菌含量在25%到50%之间的海滩很糟糕；如果大肠杆菌含量在25%以下，那么那些海滩的情况还算正常。

在本次调查的1217个海滩中，有43%的海滩状况较好，30%的海滩状况一般，28%的海滩状况处于糟糕的水平。换句话说，每十个海滩中，就有三个海滩的状况不好或受到严重的污染，而2016年，在1180个海滩中，受到污染的海滩比例也达到了29%。

专家指出，海滩受到污染的原因在于污水收集处理不及时以及河流污染。“在圣保罗，海滩的水质反应了住在那附近人们的数量，住在附近的人越多，水质就越差。”圣保罗州环保公司(CETESB)的经理克劳迪娅说道。

专家指出，如果人们在污染严重的海滩洗澡或游泳将会增加被病毒和细菌污染的机会。“人们会更易患上胃肠炎，引起恶心、腹泻、头痛和发烧。儿童和老人特别容易受到感染。”她说。

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

外交部长王毅回顾2017年中国外交并展望明年工作 临近岁末，外交部长深入解读了一年来中国外交的开创性成果，梳理了党的十九大为做好新时代外交工作作出的顶层设计，并介绍了下阶段外交工作重点。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

世界“看多”中国经济高质量发展 12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。对各国媒体而言，岁末之际召开的这次重要会议是研判中国经济的不可或缺的风向标。而这次会议释放的诸多信号让世界更加确定，进入新时代的中国经济，正在高质量发展的轨道上全力加速。为此，世界更加看好中国。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved