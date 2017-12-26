调查：巴西七成受污染海滩位于大中型城市附近

据南美侨报网报道，本月21日巴西已经进入了夏季，各地的海滩也将迎来游客潮，但巴西《圣保罗页报》近日进行的一项调查表明，在巴西13个州的1217个海滩中，有335个海滩受到了污染，而其中有70%的受污染海滩位于居民人口数量超过10万的大中型城市附近。

据报道，调查人员针对巴西海滩所处位置海水中含有的大肠菌群的数量对海滩进行了分类。如果大肠杆菌含量超过50%，那么海滩和海水质量相当糟糕；大肠杆菌含量在25%到50%之间的海滩很糟糕；如果大肠杆菌含量在25%以下，那么那些海滩的情况还算正常。

在本次调查的1217个海滩中，有43%的海滩状况较好，30%的海滩状况一般，28%的海滩状况处于糟糕的水平。换句话说，每十个海滩中，就有三个海滩的状况不好或受到严重的污染，而2016年，在1180个海滩中，受到污染的海滩比例也达到了29%。

专家指出，海滩受到污染的原因在于污水收集处理不及时以及河流污染。“在圣保罗，海滩的水质反应了住在那附近人们的数量，住在附近的人越多，水质就越差。”圣保罗州环保公司(CETESB)的经理克劳迪娅说道。

专家指出，如果人们在污染严重的海滩洗澡或游泳将会增加被病毒和细菌污染的机会。“人们会更易患上胃肠炎，引起恶心、腹泻、头痛和发烧。儿童和老人特别容易受到感染。”她说。

(责编：樊海旭、常红)