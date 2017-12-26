“一带一路给我们带来巨大商机”

德国西门子公司成立于170年前，一直以来注重通过创新来谋求发展动力。得益于创新的驱动和德中两国的友好往来，西门子多年来一直关注中国的创新发展。曾在上海工作过两年的西门子股份公司首席技术官博乐仁，十分看好中国提出的“一带一路”倡议和“中国制造2025”。

“当德国人谈到‘一带一路’时，他们会联想到中欧班列，但不仅于此，‘一带一路’更意味着整个地区经济网的联结。”博乐仁表示，对沿线发展中国家而言，“一带一路”建设为它们带来了切实的发展机会。新兴市场国家的“新兴”主要体现在4个方面——基础设施、制造业、能源领域的发展以及民生水平的提高。而“一带一路”倡议恰好可以从这4个方面促进沿线国家的发展。

博乐仁指出，对西门子这样涉及能源、电力、交通以及电气化系统等领域的企业而言，“一带一路”倡议对基础设施建设的促进，将给西门子带来巨大的商机。以“一带一路”沿线的中亚国家为例，它们正在通过电网建设来发展自己的能源系统。“联结电网只是第一步，随之而来的是能源系统联结、物流联结，直至创造出一个更高端的工业价值链。”

博乐仁指出，在人工智能、工业机器人等智能制造的核心技术领域，中国也有着飞速的发展。必须使用技术创新来提高生产力，例如将更多的工业机器人应用到生产环节。“中国大力推进创新驱动发展战略是明智之举。”

除了向创新驱动发展转型，中国大力推动服务业发展也是重要一步。在过去4年中，中国经济年均增速为7.2％。尽管增速略有放缓，但中国经济的活力仍处于世界领先地位，尤其是服务业的发展速度已经超过制造业。更高水平的服务业意味着创造更多的就业岗位。博乐仁指出，中国正通过数字化手段，不断开发新的服务领域、改变消费习惯，这也有助于带动制造业的转型增长和投资活力。

博乐仁还表示，中国有着庞大的人口规模和良好的教育体系，形成了可观的人才储备。西门子等企业应加强与中国高校的研发合作，这样既可以相互推进研发进度，又可以贴近中国消费市场，聆听中国客户的需求。

博乐仁认为，德国“工业4.0”战略与“中国制造2025”都致力于制造业数字化转型升级。“西门子在全球投建的第二座数字化工厂就坐落在中国成都。中国的制造业非常强大，我们愿意积极参与实现‘中国制造2025’。” 博乐仁说。（本报驻德国记者 冯雪珺）

（本报慕尼黑12月25日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 03 版）

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