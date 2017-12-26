在润物细无声中扩大“朋友圈”（国际论坛）

民众是民间外交舞台上的主角，促进民心相通是新时代中国民间外交的重中之重

中国特色社会主义进入新时代，民间外交应该如何在新时代国家总体外交战略布局下发挥更加积极的作用？这是每一个民间外交工作者都需要思考的问题。

2018年，中国将迎来改革开放40周年。这40年里，中国与世界紧密联系在一起，发生了翻天覆地的变化。明年也是习近平总书记提出“一带一路”倡议5周年，中国智慧、中国方案、中国声音正在更系统、更广泛、更深入地在世界范围传播。

民众是民间外交舞台上的主角，促进民心相通是新时代中国民间外交的重中之重。国之交在于民相亲，人民是民心相通的共同营造者和文化交流的共同传递者。

在“一带一路”建设中促进民心相通，首先需要用心用情向世界介绍中国，讲好中国故事，使世界有全面了解中国的愿望。向世界介绍中国有许多方法和路径，归纳起来有两类， 一类是“搭台唱戏”， 一类是“借台唱戏”，后者常常可以起到事半功倍的效果。

为助力“一带一路”建设，中国人民对外友好协会以“盛世公主”号邮轮海上丝路首航为契机，于2017年5月21日至6月26日主办了“沿海上丝路，讲中国故事”特别活动。来自48个国家和地区的约7000名西方游客一起重走海上丝绸之路，途经意大利、希腊、斯里兰卡、马来西亚、新加坡、泰国、越南等12个国家，最终抵达中国厦门。

在海上丝路航行中，用最直观的形式让民众去感知，用“接地气”的语言讲民众的心声，真正让古老中国与世界联通的故事“活起来”。陕北老区的孩子、中央民族乐团的演奏家、浙江绍兴艺术学校的学生、四川眉山的大厨纷纷登上邮轮，用最朴实的语言和展示讲述中国故事。“中国讲堂”也搬上了邮轮，多场不同主题的讲座让国际友人热议赞誉。不同国家民众的交流互动超越了语言的隔阂，一首民乐、一杯青茶、一笔挥毫、一碟川菜……在无声中传递着相识、相知、相通的信息。

“盛世公主”号邮轮成为展示、领略、感知中国文化的“流动故事站”。一位美国朋友听完“丝绸之路”讲座后兴奋地说：“这个形式好！我们一边航行在古老的丝路上，一边听着中国郑和七下西洋的故事。我第一次知道中国600多年前就有航海家，并且一直向世界表示友好。600多年后的今天，中国仍然在继续这么做，真是太了不起了！这是中国今天强盛的原因！”

民心相通是一项长期的细致工作，需要用心用情去滋养和培育，而让世界认识、了解中国，是增进民心相通的首要工作。向世界介绍中国，讲好中国故事，需要“巧实力”。运用好“巧实力”才可能有效提升“软实力”，进而使民心相通真正达到润物无声、事半功倍的效果。

新时代民间外交如何更有底气、更接地气、更具朝气？只有坚定文化自信，发挥民间外交优势，积极创新思维方式，在民心相通上下功夫，才可能向世界展现一个真实、立体、全面、开放、友好的中国，在润物细无声中扩大我们的“朋友圈”。（作者为中国人民对外友好协会民间外交战略研究中心主任 李新玉）

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 03 版）

(责编：曹昆、常红)