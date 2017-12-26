外媒：日本玄海核电站重启在即 周边居民仍感不安

据日媒报道，日本九州电力公司玄海核电站3、4号机组即将2018明年春季重启。九电投入超过4500亿日元加强包括反恐在内的安全措施，但当地居民仍对事故时的疏散感到不安。另一方面，广岛高等法院近日以火山喷发的影响为由作出叫停四国电力公司伊方核电站3号机组运转的决定，日本国内正以严厉的目光关注核电站安全问题。

报道称，位于日本长崎县松浦市的鹰岛距玄海核电站最近距离约为8公里。如果发生事故，约2000名岛民必须乘坐汽车或船只疏散到九州本土，但陆路只有通往佐贺县唐津市的鹰岛肥前大桥一条路，有必要先向核电站方向前进。

由于放射性物质扩散后会增加疏散难度，鹰岛被划入了与核电站方圆5公里范围相同的立即疏散对象地区。曾任原鹰岛町教育长的小田嘉和说：“能让居民放心的材料一个也看不到。”

玄海核电站方圆30公里内有人居住的离岛有20个，在日本的核电站中数量居首。迄今只在14个设置了可阻挡放射性物质进入的临时疏散设施。

核电站重启后，乏燃料处理也成为课题。青森县六所村的再处理工厂竣工时间一再延期，玄海核电站的储存容量在重启后五六年将达到极限。3号机组钚热发电所使用的钚铀混合氧化物(MOX)燃料的再处理目前情况下也难以预料。

九电打算通过缩小3号机组燃料池内的燃料间隔增加储存容量，但前内阁府原子能委员会代理委员长、长崎大学教授铃木达治郎指出“MOX乏燃料比通常的燃料发热量更大，事故发生时风险很高”。

广岛高等法院叫停伊方3号机组的依据是熊本县阿苏山剧烈喷发时可能有火山碎屑流到达。玄海核电站与阿苏山的距离和伊方核电站不相上下，佐贺县知事山口祥义也称“必须密切关注事态发展”。此外，佐贺地方法院近日将就叫停玄海核电站作出暂行处理，这一问题也成为了争论焦点之一。

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