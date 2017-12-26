日本群马县培养出吐绿色荧光丝的蚕 已实现商用

来源：日本群马县官网



日媒报道，近日，日本群马县蚕丝技术中心与当地养蚕农户等合作，培养出能吐绿色荧光丝的转基因蚕，并将蚕茧作为商用首次出货。

日本京都市纺织品公司计划将其商品化。在养蚕农户持续减少的情况下，相关人士表示期待称“未来荧光丝需求若能稳定下来，也能成为一项商务。”

据报道，该中心力争重振蚕丝业，与农业和食品产业技术综合研究机构(位于日本茨城县筑波市)合作，反复开展能吐出超极细丝和荧光丝的转基因品种的实用饲养试验。

去年京都市纺织公司“细尾”委托该中心大量培育能吐出绿色荧光丝的蚕。该公司曾参与美术家2015年使用绿色荧光丝作品的制作，对于宛如黑暗中闪耀发光的作品效果和国外的反响，社长细尾真生称“感觉到了可能性”。

该公司计划在室内装饰等领域将之打造成商品，并考虑与全球知名艺术家合作。

报道称，仅在该技术中心的实验设施内无法培育大量的蚕，因此在得到日本农林水产省和环境省的批准后与群马县前桥市的农户合作，共培育了约12万只蚕，生成蚕茧约176公斤。在蓝色LED灯等特定波长的光照射下并透过滤镜来看，蚕茧发出梦幻般的绿光。

据了解，由于海外廉价蚕丝和替代材料增多，日本群马县在上世纪初约达8.7万户的蚕农到今年减少至121户。

(责编：樊海旭、常红)