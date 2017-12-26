美军多家重要太空合约商品管不达标 包括SpaceX 

据外媒报道，美国国防部的督察长室列举出数个美军重要的太空发射计划合约商，有一系列品管缺失，恐导致成本增加或延迟发射。被点名者包括马斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司。此外，在Aerojet Rocketdyne佛罗里达的发动机测试场，发现散落的坚果、螺丝及动物粪便。

据22日公布的一份审计报告，包括太空探索科技公司(SpaceX)、火箭和飞弹推进系统制造商Aerojet Rocketdyne，以及波音与洛克希德马丁合资的联合发射同盟(United Launch Alliance LLC)，共被列出181项“不符”航天工业标准的品管缺失，当中68项属重大缺失。

制作这项审计报告的是负责政策与监督的副督察长斯通(Randolph Stone)，他在报告中说：“我们发现，ULA、SpaceX和Aerojet Rocketdyne未表现出足够的品保管理，这恐造成计划成本增加、延误发射时程，并增加任务失败风险。”

不过审计报告并未举出军用卫星发射因而受损的具体例子。

五角大楼这份最新审计报告列举出的问题之一，是在场站内发现许多不该出现的异物，包括在Aerojet Rocketdyne佛罗里达的发动机测试场，发现散落的坚果、螺丝及动物粪便。

ULA被发现21项重大缺失及43项轻微缺失；SpaceX被发现33项重大缺失及42项轻微缺失；Aerojet Rocketdyne则有14项重大缺失，以及28项轻微项目不符标准。

2013年发布的另一份斯通督导的类似审计报告，是关于F-35隐形战机，报告显示洛马(Lockheed Martin)公司在F-35项目的品管上也有类似问题。

(责编：樊海旭、常红)