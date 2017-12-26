2017年：德国涉恐案件猛增 检察机构疲于奔命

据外媒报道，近年来，德国不断有针对伊斯兰极端分子的搜捕行动，还有警方挫败恐怖袭击阴谋的消息见诸报端。2017年，德国联邦检察院面对堆积如山的涉恐案件应对乏力，只好将部分案件下派给各州。那德国的司法部门到底还能不能胜任自己的职责？

据悉，2017年，德国联邦总检察长受理的恐怖主义诉讼案件数量比去年明显增加。根据联邦检察院一位发言人透露，今年新增的涉嫌恐怖主义犯罪立案数量约为1200起，其中有大约1000起案件有极端伊斯兰主义背景。

这一数字比去年相比翻了数倍：2016年新增涉恐案件还只有250起左右，其中200起有伊斯兰极端背景。由于案件堆积严重，联邦检察院不得不将超过三分之一的案件分派到各州的刑事检察机关去处理。但是据德国法官联合会表示，其实地方司法机关也已经是满负荷运转了。

联邦检察院是德国最高刑事诉讼机关，它负责审理涉及对内和对外国家安全的重大案件--其中也包括涉恐案件。而那些“重要性略低”的案件，联邦检察院可以在立案和审核之后移交给各州的司法机关进一步审理。如今这种下派的案件数量越来越多。

据联邦检察院提供的数据，2017年有大约450起案件移交给各州审理，其中将近98%都有伊斯兰主义背景。德国法官联合会联邦主席雷贝恩(Sven Rebehn)表示，这一数量远远超出过去历年纪录。其中受理这些下派案件最多的就是杜塞尔多夫、柏林、法兰克福和汉堡的司法机构。

恐怖主义案例激增 德司法机关急缺人手

雷贝恩强调，各州负责国家安全保护的检察院如今在自己管辖范围内的涉恐案件也在不断增长，比如针对参加恐怖分子训练营、曾去过战乱地区或者为恐怖主义筹集资金的嫌疑人等的诉讼案件。“在此之上，还要加上联邦总检察长下派的案件。”

据称，德国司法机构将恐怖主义案件列为最优先处理案件。为了加强各州在国家安全保护领域的工作力度，目前有不少其他领域的检察官被抽调过来协助办案。雷贝恩表示，对于各州检察院来说，短期内填补这些空缺是非常困难的。“现在各地情况都在吃紧。”雷贝恩还补充道，联邦检察院也是高负荷运转。在这种情况下，必须紧急招聘更多刑事诉讼领域的司法专业人员。

其实较长一段时间以来，德国法官联合会已经在抱怨司法部门人手稀缺的问题了。这导致案件审理过程越来越长--有时候甚至因为时间过长，导致被告被拘留的时间超出了规定，不得不将其释放。

根据该协会的计算，德国大概需要额外增加2000名法官和检察官。雷贝恩警告道，如果政界再不做出应对措施的话，未来几年的形势将会更加严峻，因为司法界即将迎来一个退休高峰期。

(责编：樊海旭、常红)