日本开发新方法 利用微波炉回收铂等稀有金属

据日媒报道，日本山形大学副教授远藤昌敏(分析化学和环境化学)等人的研究小组，利用家用微波炉从汽车尾气净化装置中成功回收了铂等稀有金属。若能实现商用，则废旧汽车的回收利用将变得容易，有望成为新的“城市矿山”。

据报道，以陶瓷为主的尾气净化装置通常要在粉碎之后经过溶解、提炼等步骤才能回收铂等稀有金属。但这样既耗时又耗费成本，该小组一直在研究更加简单的方法。

虽然是以常用的微波炉作为加热手段，但微波遇到金属可能会溅出火花等存在危险。研究小组将可溶解贵金属的强酸性液体注入净化装置等，再将其放入500瓦的微波炉加热，确认铂等被迅速溶解，可以安全取出。

此外，研究者还发现，只要加入试剂用微波炉再加热数十秒，溶解在液体中的铂就可以变成粉末回收。原本需要约27个小时的作业缩短到约8分钟。据悉从2辆汽车的净化装置中回收的铂相当于1个戒指的量。

远藤表示“由于可以使用现有的装置，既不需要运输成本，还能在汽车拆解现场附近回收铂等”。

据了解，日本全国每年有超过300万辆汽车被回收利用。为此项研究提供协助的日本山形县汽车销售店回收利用中心的社长远藤荣次郎表示：“汽车的回收利用是销售者的社会责任。希望推动该研究也是为了实现可持续发展社会”，目前正在考虑推出相关业务。

(责编：樊海旭、常红)