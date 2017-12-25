原标题：一半海水一半火焰 德法领导人的“新老之间”

新华社北京12月25日（记者徐力宇）德国总理安格拉·默克尔的传记作者玛丽昂·范伦特翰记得，5月埃马纽埃尔·马克龙当选法国总统的消息传到德国，德国人终于松了口气。

“在总理府，甚至在柏林的咖啡馆，遇到的人都祝贺我，就好像我跟这事有关，”她笑道。

在竞选中，马克龙的对手、极右翼侯选人玛丽娜·勒庞和极左翼候选人让－吕克·梅朗雄都选择让德国和整个欧洲为法国的问题“背锅”。德国人担心，不管两人中的谁当选法国总统，欧盟这艘“大船”可能就要“搁浅”。

2017年5月14日，在法国巴黎，埃马纽埃尔·马克龙在车队经过香榭丽舍大街时向民众致意。

然而，马克龙赢了。就职第二天，马克龙飞赴柏林与默克尔会面。范伦特翰注意到，平日对着装不太上心的默克尔穿上了她最好的那件粉色外套，妆化得也比平时更精致。

9月德国大选，默克尔也赢了。欧洲一体化倒退风险暂时化解。

这一年的欧洲，英国启动“脱欧”，踏上分手之路。论欧盟“发动机”，非德法莫属。一老一新两个欧洲大国领导人能否克服分歧、合力推进欧洲一体化？

【一半是海水一半是火焰】

5月，年仅39岁的马克龙成为法兰西第五共和国近60年历史上最年轻总统。上任后的马克龙展现“少壮派”的朝气与激情，推动劳动法改革，兑现竞选承诺，还把改革扩展到政治、税收、教育等多个方面。

在应对气候变化上，一番“美退法进”的景象。美国宣布退出《巴黎协定》后，马克龙倡议召开“一个星球”气候行动融资峰会，为气候融资注入新动力。

推动欧盟改革，法国一“马”当先。德国大选刚一落幕，马克龙就主动发声，提出“重塑欧洲”方案，呼吁法德一起推动欧洲一体化继续前进。

而对63岁的默克尔而言，今年的心情可谓跌宕起伏。联盟党在大选中胜出，她准备开启第四个任期，但随后陷入组阁困境。

是否能够继续当欧盟改革的首席推手，取决于联盟党与第二大党社会民主党能否再度组成“大联盟”政府。

好在组阁危机有了转圜迹象。原本要当反对党的社民党态度出现“180度逆转”，释放出愿意参加组阁谈判的信号。

“试谈”后，联盟党和社民党终于在本月同意明年1月7日开始探索性会谈，1月12日前决定是否开始组建联合政府的正式谈判。路透社指出，即便组阁按最乐观的预计推进，也将创造二战后德国新政府最长组阁时间纪录。

【“岁”不同，仍相为谋】

一个是三“朝”元老，一个是政坛新星。虽然年龄上看不是一代人，但默克尔和马克龙都是实用主义者和中间派，知道德法必须站在一起才能推进欧洲一体化。

英国“脱欧”背景下，法德成为真正的欧洲经济“心脏”，两国领导人也因此被外界期待步调一致，甚至连名字也经常被“捆绑”。今年，默克尔的助手给她和马克龙组合取名“M＆M”（一种巧克力豆的品牌），源自两人名字的首字母。

法国前外交官、智库“卡耐基欧洲”研究员皮埃尔·维蒙说，“双方都渴望合作”，但马克龙和默克尔的想法并不完全相同，“在同一概念下，你可能遇到截然不同的内容和实质性分歧”。

例如，关于欧元区改革，马克龙提议设立欧元区财政部长，以管理一个数千亿欧元规模的欧元区统一财政预算；德国对此不“感冒”，支持将欧元区国家政府各自运营的现有重债国援助基金改造为“欧盟货币基金”。

“这并不意味着我们可能面临冲突，”维蒙说，“就像我们过去经常看到的那样，两国需要不断调整他们的想法，寻求共识。”

涉及欧盟财政事务，德国一向保守。对默克尔而言，“欧元区债务一体化”是不可逾越的红线，其他问题都可以商量。马克龙此前访问柏林时，已明确表示不谋求债务一体化，给默克尔吃了定心丸。

在本月举行的欧盟冬季峰会上，默克尔与马克龙表示，德法两国将在明年3月前就欧元区改革计划达成“共同立场”，并希望欧元区19个成员国在明年6月前达成欧元区改革“路线图”。

“我们将找到一个共同立场，因为这对欧洲十分必要。”默克尔在和马克龙的联合记者会上说。（新华国际客户端）

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