“骷髅头”小行星将再次飞掠地球

小行星掠过地球其实并不是什么稀奇的事。研究显示，每年都会有大约10万颗小行星掠过地球。但是，明年11月要掠过地球的一颗小行星却引发了强烈关注。其实，它并不是一名新的“天外来客”，只是它的样貌像个“骷髅头”。

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)