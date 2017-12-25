圣诞前夕，美国挫败“独狼”阴谋，英法德防恐袭神经紧绷

【环球时报综合报道】“恐怖袭击阴影笼罩世界多国。”圣诞节和元旦即将到来，但节日气氛难掩世界对恐怖袭击的担忧，美国、欧洲等西方国家在敏感地区增强安保力量，采取各种防范措施。

《华盛顿邮报》23日称，美国联邦调查局(FBI)前一天宣布粉碎了一起企图在旧金山39号码头进行恐怖袭击的阴谋，并逮捕了恐袭策划者詹姆森。詹姆森供认自己的袭击计划，他称圣诞节是完美的攻击日子，并称自己“已准备好为圣战而死”。今年26岁的詹姆森住在加州莫德斯托市，是一名货车司机，曾加入美国海军陆战队，并获得狙击手资格，但后因被发现其参军时瞒报哮喘病史而以“诈欺入伍”被开除，他曾犯下偷窃罪而被控，怀疑他在连串事件影响下，思想变得激进。

FBI称，詹姆森曾在社交网站为涉及“伊斯兰国(IS)”及极端思想的帖子点赞。不久前，IS在网上发出煽动圣诞恐袭的帖子后，詹姆森转发了该帖。FBI于9月接获怀疑詹姆森与IS有关的线报，当时有人举报詹姆森在脸书上传的内容有极端倾向，那是一张IS海报，上面的图案为头被割下的圣诞老人站在一箱炸药上，标题是“我们圣诞节在纽约见”。FBI随后对其展开监视，并派出卧底探员接触詹姆森。詹姆森向卧底探员透露，计划在圣诞期间施袭，要求卧底协助准备步枪和弹药，以及炸药和铁钉等制造炸弹材料，还计划驾驶货车冲撞人群。詹姆森称，他计划首先引爆炸弹，不少人会逃到某个地点，他再于该处开枪扫射，能造成最大伤亡。詹姆森表示这一计划是受10月曼哈顿恐袭及2015年造成14人死亡的加州圣贝纳迪诺枪击事件启发。

FBI20日突击搜查詹姆森的住所，搜获步枪、炸药等，还发现遗书，遗书写道：“我要对你们这些异教徒进行清洗。你们允许特朗普把耶路撒冷给了以色列。你们和他都错了。”

据美国媒体报道，詹姆森将受到向特定恐怖组织提供“实质性帮助”的罪名指控。美国司法部长塞申斯22日在声明中说：“来自极端主义的恐怖威胁真真切切。”对于这起恐袭阴谋，旧金山市长布里德发表声明称，目前未发现其他恐怖袭击威胁，警方对可能发生的恐怖袭击已严阵以待。

不仅是美国，欧洲多国的圣诞节也笼罩在恐袭阴影中。“法国出动近十万安全力量保障圣诞节”，法国国际广播电台则表示，参加保卫法国圣诞节安全的有警察5.4万人，宪兵3.6万人和7000名军人，总数达到9.7万人，比去年圣诞节多了6000人。圣诞节期间，法国将重点保卫650个基督教堂，45个圣诞节集市，商业中心和旅游景点也将得到重点保卫。周日和周一两天，全法国将举行的天主教圣诞宗教活动将多达7000场，还不算新教教会组织的宗教活动。安保人员将采取的措施包括限制进入各类场所的人流，视觉监控等。

今年圣诞节德国也加大了防范措施。《环球时报》记者在柏林观察到，柏林市内多地都设有层层反恐防范措施。城市各个入口对车辆进行检查，尤其是大卡车需要特殊的通行证才能进入。市中心地带，全副武装的警察频繁巡逻，摄像头实时监视。圣诞市场周边则是反恐的“核心地带”，设有一个个水泥桩，每个入口都有警察把守。尽管警方的严密反恐与圣诞气氛格格不入，不过访问圣诞市场的人并没有比往年大幅减少。许多民众对记者表示，生活必须照常过，欧洲人不能生活在恐惧之中。

英国警方在圣诞节前夕加大了安保力量。当地时间21日，伦敦警方引爆了白金汉宫附近的一辆可疑车辆。当时，女王并不在白金汉宫。上周二，英国警方还挫败了一起圣诞节恐怖袭击阴谋，逮捕4人。英国今年发生了多起恐怖袭击，造成不少死伤。英国内政部长路德称，截至目前，英国执法部门已挫败9起袭击图谋。恐袭事件频发让英国反恐神经紧绷。英国现阶段将安全威胁设为“严重”级别，仅次于最高等“危急”。英国《太阳报》引述警方消息称，在近期恐袭频生的情况下，“无人会对圣诞前后发生恐袭感到惊奇”，警方正密切注视超过2万人的监视名单。

【环球时报驻埃及、德国、加拿大记者 黄培昭 青木 陶短房 陈一 柳玉鹏】

(责编：王欲然、杨牧)