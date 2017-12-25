韩记者编造“中国封锁赴韩团体游”假新闻 韩网友：不知羞耻

【环球时报特约记者 李小琳】韩国总统文在寅本月访华期间，韩国记者与维持秩序的中方安保人员发生冲突，韩媒渲染韩国记者“遭殴打”，引发韩国网民批评该记者“不懂规矩”。近日，又一名韩国记者因编造假消息称“中国再次封锁赴韩团体游”，被韩国网民痛斥“不知羞耻”。
12月20日，韩国《中央日报》在头版刊登其驻北京记者芮某某的“独家报道”，标题是“中韩首脑会谈仅过去5天，中国再次封锁赴韩团体游”。报道煞有介事地说，韩国多家负责承接中国游客的旅行社负责人表示，从中国的合作伙伴那里得到消息，从20日开始“不再办理赴韩团体旅游签证”。22日，《中央日报》再次在3版头条刊登芮某某撰写的“独家报道”，称中国“山东省拟从明年1月1日起全面禁止赴韩旅游”。报道引用多名旅行业界消息人士的话称，山东省20日召集青岛、烟台等地的旅行社开会，通报“从明年1月1日起全面禁止赴韩旅游的决定”。 芮某某称，中方此举“令人不解”，“明显有悖于中韩首脑会谈后回暖的两国关系走向”。
该话题在韩国愈炒愈烈，中国外交部22日公开辟谣。外交部发言人华春莹在例行记者会上回答这一问题时表示，有关报道与事实不符。文在寅总统对中国进行的国事访问是成功的，两国领导人就推动中韩关系改善发展达成了许多重要共识。希望韩方同中方一道努力，为双方在各领域交流合作进一步创造良好氛围和条件。
中国外交部发言人的辟谣传回韩国国内，引发韩国网民对编造谣言炒作的记者大加挞伐。在韩联社相关新闻后，韩国网民的留言超过1000条，获得点赞最多的留言包括：“有些媒体已经沦落为利益集团”“某些记者再次写这些没有经过确认的消息，不要在中韩之间挑拨离间，故意损害中韩关系”“《中央日报》写这些报道的记者，难道不知道脸红吗？”“应该告发这些写虚假报道的媒体”“着急散布虚假消息的记者，还有脸说网民的留言是恶意留言？”“这些记者似乎想让韩国名誉扫地”等。
据《环球时报》记者了解，芮某某在报道中国消息方面似乎有某种偏执，时常语出惊人。
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】