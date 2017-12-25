中东这一年：七大看点回顾难以平静的2017 (上)

2017年即将过去，回眸中东，域内外国家博弈，风云激荡，多个国家在内政、外交上呈现新局面，有七大看点引人注目。

（一）

多国稳中求进 发展深得民心

一年来，中东地区多数国家政府积极致力于稳定政局，发展经济，改善民生，取得了较好成果。地区经济有所恢复，人民生活水平也有了不同程度的提高。

土耳其政局相对稳定

土耳其政府对内加大维稳力度，深度推行全面整改，成功实现了修宪。据该国统计局公布的数据，2016年土耳其GDP为8567.9亿美元，同比增长2.9%，人均GDP达10807美元；对外，土调整政策，同美欧适当拉开距离，加强同俄罗斯合作，改善与伊朗、伊拉克和以色列关系。土耳其支持并参与叙利亚危机的政治解决，同俄、伊（朗）一起达成在叙建立4个“冲突降级区”的协议。土耳其总统埃尔多安在国际场合频频亮相，强调反恐和坚决打击极端组织“伊斯兰国”的态度。土国际孤立处境有所改善，政权也得到了进一步巩固。目前，该国因去年未遂政变带来的负面影响正逐步弱化。

沙特国王易储君，国内政局平稳

6月21日，沙特国王兼首相萨勒曼“废旧立新”，宣布免去侄儿穆罕默德·本·纳伊夫的王储、副首相和内政大臣职位，任命其子穆罕默德·本·萨勒曼为新王储和副首相，并继续担任国防大臣一职。这是今年中东发生的一个重大政治事件，其影响深远，标志着人们关注的地区“老人政治”正在转型。对沙特而言，萨勒曼国王迈出了终结“兄终弟及”继承制的关键一步，开始了权力交接垂直化的新时代。对此变革，沙特国内外反应正常。究其原因，主要有以下几点：第一，萨勒曼国王老谋深算，精心策划；第二，沙特密切同美国的关系，得到美认可和支持；第三，小萨勒曼人气较旺。他的崛起是“沙特年轻人希望的象征。这个国家一半的人口在25岁以下”；第四，地区局势不稳，各国自顾倾向日增，无暇顾及沙特；第五，欧美国家普遍看好小萨勒曼，故而大加赞扬。

埃及加快转型

埃及重视吸引外资。2017年6月颁布新《投资法》，确定了平等、透明、可持续发展等招商引资原则，拟在土地出让模式、所得税减免等方面提供优惠政策。与此同时，埃及政府关注民生，加大推进保障住房工程、提高养老金标准、确保基本生活物资供应；为了减少财政开支，政府先后宣布削减对面粉、燃油等物资的政府补贴；对旅游业，埃及政府改善和扩建了许多旅游景点和设施，增加对外国游客的吸引力。一年来，埃及治安基本正常，但也发生了几起恐袭事件。

对外，埃及高举反恐旗帜；支持叙利亚危机政治解决，加入叙“冲突降级区”担保国行列；促成了巴勒斯坦两大主要力量法塔赫和哈马斯达成和解协议。今年4月，埃及总统塞西访美，同特朗普举行会谈，重启埃美关系。最近，埃及和俄罗斯达成了关于两国战机可以使用对方空军基地的协议。

突尼斯稳中求进

突尼斯政局相对平稳，未再发生重大暴恐事件，旅游业有了较大发展，农业也有起色，粮食不仅自给自足，而且有盈余出口。据报道，全国78％的人拥有自己的住房，74％的居民享受医疗保险，8％的居民持有免费医疗证。99.9%的家庭拥有固定电话，80%的人拥有移动电话，90%的家庭享有饮用水和供电。而广大农村，特别是山区居民生活依旧十分困难，是产生极端势力的温床。突政府现已制定2016年—2020年五年发展规划，重点突出港口、铁路、高速公路等大型基础设施项目建设，意在提振经济，吸引外资，创造就业，改善民生，实现国家可持续发展。

（二）

热点问题难解决，协商过程多起伏

巴以冲突升级 未来难见曙光

7月14日，3名以色列警察在阿克萨清真寺所在的耶路撒冷圣殿山外区域遭枪击，其中2人身亡。事发后以色列封锁了阿克萨清真寺，禁止穆斯林前往礼拜，后改为在通往圣地的入口处加装金属探测门和摄像头。此举引发巴勒斯坦人抗议活动及与以色列军警之间的冲突。国际社会多方斡旋，在多方压力下，25日以方做出让步，拆除了金属探测门和摄像头，局势有所缓解。

12月6日，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，巴以关系再度紧张。21日，联合国大会以128票赞成，9票反对的结果通过决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。这充分表明美国的国际影响力在明显下降。美国常驻联合国代表黑利说，这一天美国在联大受到了围攻。目前看来，巴勒斯坦问题仍将拖下去，在可见的未来难见曙光。

叙利亚问题解决“路漫漫”

2017年，在联合国安理会的积极推动下，围绕叙利亚问题的有关各方相继召开了阿斯塔纳和日内瓦和谈。叙冲突各方（IS和“征服阵线”除外）基本维持了停火状态。叙政权得到巩固，政府军力量增强，赢得了阿勒颇战役，收复大部分国土，反恐也取得了决定性胜利，“伊斯兰国”实体已经消亡。11月22日，俄、土、伊（朗）三国总统在俄南部城市索契举行会谈并签署联合声明强调，“盘踞在叙利亚的极端组织‘伊斯兰国’、‘征服阵线’等已经基本被消灭，未来三国将继续致力于完全清除叙境内极端组织。”同时，声明指出，“实现叙利亚问题政治解决需要在建立包容、自由、平等、透明、叙人主导的政治进程以及举行自由、公正选举的条件下进行，俄土伊三国将对此予以协助”。12月6日，普京宣布，叙全境已从IS手中解放。11日，普京突访叙，并宣布“将部分撤出驻该国的俄罗斯部队”。目前，叙冲突各方仍纠缠在巴沙尔去留问题上，美俄对叙问题的解决也未达成一致，叙政治问题的解决仍将是漫长的过程。

利比亚乱而无序

利比亚局势混乱，武装冲突不断，正“陷入东部和西部两大政治势力对峙，国家统一与政治和解停滞的僵局。”总理萨拉杰领导的民族团结政府位于利比亚西部，势力较弱，难有作为。东部地区则在利比亚退役将领哈夫塔尔武装势力的控制之下，势力较大，能够维持一方治安，具有一定群众基础。2017年7月，萨拉杰公开表示，要在2018年春举行新的议会选举，得到了法、英、美等国的相继支持。不过，当地舆论普遍认为，即使议会再次选举，也改变不了利现状。7月25日，在法国总统马克龙的撮合下，萨拉杰同哈夫塔尔在巴黎附近举行会晤，双方同意共同致力于让国家摆脱混乱，呼吁实现停火和尽快举行大选。但要落实，尚需时日。

也门战乱不已

也门内战持续，硝烟弥漫，山河破碎。哈迪政府和胡塞武装各据一方，严重对峙，战场上形成胶着状态。沙特领导的多国联军已无回天之力，打不赢，输不起，进退两难，处境尴尬。胡塞武装也精疲力尽，不可能打出一统天下。8月27日，也门首都萨那爆发大规模冲突，胡塞武装与也门前总统萨利赫部队发生内讧，双方兵戎相见，互有伤亡。12月4日，萨利赫被胡塞武装击毙，致使也门局势变得更为复杂。

（三）

美俄地区博弈 既争夺又合作

随着战场形势的变化，美俄加紧争夺在叙利亚问题上的主导权。俄战略明确，当仁不让，牢牢掌握在叙战、和方面的主导权，坚持军事先行，高举反恐大旗，力推政治解决进程。11月，叙总统巴沙尔访俄，同普京会谈，商讨下一步叙政治解决问题。尔后，普京分别同美、沙、埃、以领导人通电话，通报有关情况，以显示俄的重要作用。

美不甘寂寞，对叙动武，发射“战斧”，击落叙战机，增兵叙北部地区，建立多处军事基地，大力支援库尔德武装，以提高同俄讨价还价筹码。

7月7日，在德国汉堡举行的G20峰会期间，普京同特朗普进行了长时间的会晤，其中谈及叙问题。当日，美国、俄罗斯和约旦达成在叙西南部地区的停火协议。同时，美俄双方同意共同反恐，继续维持叙停火和推进其和平进程。美方不再坚持立即推翻巴沙尔政权。19日，《华盛顿邮报》报道，特朗普已决定停止一项美中央情报局在叙实施了4年的秘密项目—向叙“温和反对派”提供武器和训练，旨在协助其推翻叙政府。11月11日，普京和特朗普在越南岘港APEC会议期间就解决叙利亚问题达成一致，表达了打败叙境内“伊斯兰国”恐怖组织的决心，并重申要维护“叙利亚的主权、独立、统一、领土完整和世俗体制”。

当前值得关注的是，叙问题政治解决的发展走势和美俄的较量。美俄双方既争夺，又合作。争夺是长期的，而合作是暂时的。（中国人民外交学会前副会长、前驻阿联酋、约旦大使 刘宝莱）

未完待续。

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