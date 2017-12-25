中东这一年：七大看点回顾难以平静的2017 (上)

2017年即将过去，回眸中东，域内外国家博弈，风云激荡，多个国家在内政、外交上呈现新局面，有七大看点引人注目。
（一）
多国稳中求进 发展深得民心
一年来，中东地区多数国家政府积极致力于稳定政局，发展经济，改善民生，取得了较好成果。地区经济有所恢复，人民生活水平也有了不同程度的提高。
土耳其政局相对稳定
土耳其政府对内加大维稳力度，深度推行全面整改，成功实现了修宪。据该国统计局公布的数据，2016年土耳其GDP为8567.9亿美元，同比增长2.9%，人均GDP达10807美元；对外，土调整政策，同美欧适当拉开距离，加强同俄罗斯合作，改善与伊朗、伊拉克和以色列关系。土耳其支持并参与叙利亚危机的政治解决，同俄、伊（朗）一起达成在叙建立4个“冲突降级区”的协议。土耳其总统埃尔多安在国际场合频频亮相，强调反恐和坚决打击极端组织“伊斯兰国”的态度。土国际孤立处境有所改善，政权也得到了进一步巩固。目前，该国因去年未遂政变带来的负面影响正逐步弱化。
沙特国王易储君，国内政局平稳
6月21日，沙特国王兼首相萨勒曼“废旧立新”，宣布免去侄儿穆罕默德·本·纳伊夫的王储、副首相和内政大臣职位，任命其子穆罕默德·本·萨勒曼为新王储和副首相，并继续担任国防大臣一职。这是今年中东发生的一个重大政治事件，其影响深远，标志着人们关注的地区“老人政治”正在转型。对沙特而言，萨勒曼国王迈出了终结“兄终弟及”继承制的关键一步，开始了权力交接垂直化的新时代。对此变革，沙特国内外反应正常。究其原因，主要有以下几点：第一，萨勒曼国王老谋深算，精心策划；第二，沙特密切同美国的关系，得到美认可和支持；第三，小萨勒曼人气较旺。他的崛起是“沙特年轻人希望的象征。这个国家一半的人口在25岁以下”；第四，地区局势不稳，各国自顾倾向日增，无暇顾及沙特；第五，欧美国家普遍看好小萨勒曼，故而大加赞扬。
埃及加快转型
埃及重视吸引外资。2017年6月颁布新《投资法》，确定了平等、透明、可持续发展等招商引资原则，拟在土地出让模式、所得税减免等方面提供优惠政策。与此同时，埃及政府关注民生，加大推进保障住房工程、提高养老金标准、确保基本生活物资供应；为了减少财政开支，政府先后宣布削减对面粉、燃油等物资的政府补贴；对旅游业，埃及政府改善和扩建了许多旅游景点和设施，增加对外国游客的吸引力。一年来，埃及治安基本正常，但也发生了几起恐袭事件。
对外，埃及高举反恐旗帜；支持叙利亚危机政治解决，加入叙“冲突降级区”担保国行列；促成了巴勒斯坦两大主要力量法塔赫和哈马斯达成和解协议。今年4月，埃及总统塞西访美，同特朗普举行会谈，重启埃美关系。最近，埃及和俄罗斯达成了关于两国战机可以使用对方空军基地的协议。
突尼斯稳中求进
突尼斯政局相对平稳，未再发生重大暴恐事件，旅游业有了较大发展，农业也有起色，粮食不仅自给自足，而且有盈余出口。据报道，全国78％的人拥有自己的住房，74％的居民享受医疗保险，8％的居民持有免费医疗证。99.9%的家庭拥有固定电话，80%的人拥有移动电话，90%的家庭享有饮用水和供电。而广大农村，特别是山区居民生活依旧十分困难，是产生极端势力的温床。突政府现已制定2016年—2020年五年发展规划，重点突出港口、铁路、高速公路等大型基础设施项目建设，意在提振经济，吸引外资，创造就业，改善民生，实现国家可持续发展。
（二）
热点问题难解决，协商过程多起伏
巴以冲突升级 未来难见曙光
7月14日，3名以色列警察在阿克萨清真寺所在的耶路撒冷圣殿山外区域遭枪击，其中2人身亡。事发后以色列封锁了阿克萨清真寺，禁止穆斯林前往礼拜，后改为在通往圣地的入口处加装金属探测门和摄像头。此举引发巴勒斯坦人抗议活动及与以色列军警之间的冲突。国际社会多方斡旋，在多方压力下，25日以方做出让步，拆除了金属探测门和摄像头，局势有所缓解。
12月6日，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，巴以关系再度紧张。21日，联合国大会以128票赞成，9票反对的结果通过决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。这充分表明美国的国际影响力在明显下降。美国常驻联合国代表黑利说，这一天美国在联大受到了围攻。目前看来，巴勒斯坦问题仍将拖下去，在可见的未来难见曙光。
叙利亚问题解决“路漫漫”
2017年，在联合国安理会的积极推动下，围绕叙利亚问题的有关各方相继召开了阿斯塔纳和日内瓦和谈。叙冲突各方（IS和“征服阵线”除外）基本维持了停火状态。叙政权得到巩固，政府军力量增强，赢得了阿勒颇战役，收复大部分国土，反恐也取得了决定性胜利，“伊斯兰国”实体已经消亡。11月22日，俄、土、伊（朗）三国总统在俄南部城市索契举行会谈并签署联合声明强调，“盘踞在叙利亚的极端组织‘伊斯兰国’、‘征服阵线’等已经基本被消灭，未来三国将继续致力于完全清除叙境内极端组织。”同时，声明指出，“实现叙利亚问题政治解决需要在建立包容、自由、平等、透明、叙人主导的政治进程以及举行自由、公正选举的条件下进行，俄土伊三国将对此予以协助”。12月6日，普京宣布，叙全境已从IS手中解放。11日，普京突访叙，并宣布“将部分撤出驻该国的俄罗斯部队”。目前，叙冲突各方仍纠缠在巴沙尔去留问题上，美俄对叙问题的解决也未达成一致，叙政治问题的解决仍将是漫长的过程。
利比亚乱而无序
利比亚局势混乱，武装冲突不断，正“陷入东部和西部两大政治势力对峙，国家统一与政治和解停滞的僵局。”总理萨拉杰领导的民族团结政府位于利比亚西部，势力较弱，难有作为。东部地区则在利比亚退役将领哈夫塔尔武装势力的控制之下，势力较大，能够维持一方治安，具有一定群众基础。2017年7月，萨拉杰公开表示，要在2018年春举行新的议会选举，得到了法、英、美等国的相继支持。不过，当地舆论普遍认为，即使议会再次选举，也改变不了利现状。7月25日，在法国总统马克龙的撮合下，萨拉杰同哈夫塔尔在巴黎附近举行会晤，双方同意共同致力于让国家摆脱混乱，呼吁实现停火和尽快举行大选。但要落实，尚需时日。
也门战乱不已
也门内战持续，硝烟弥漫，山河破碎。哈迪政府和胡塞武装各据一方，严重对峙，战场上形成胶着状态。沙特领导的多国联军已无回天之力，打不赢，输不起，进退两难，处境尴尬。胡塞武装也精疲力尽，不可能打出一统天下。8月27日，也门首都萨那爆发大规模冲突，胡塞武装与也门前总统萨利赫部队发生内讧，双方兵戎相见，互有伤亡。12月4日，萨利赫被胡塞武装击毙，致使也门局势变得更为复杂。
（三）
美俄地区博弈 既争夺又合作
随着战场形势的变化，美俄加紧争夺在叙利亚问题上的主导权。俄战略明确，当仁不让，牢牢掌握在叙战、和方面的主导权，坚持军事先行，高举反恐大旗，力推政治解决进程。11月，叙总统巴沙尔访俄，同普京会谈，商讨下一步叙政治解决问题。尔后，普京分别同美、沙、埃、以领导人通电话，通报有关情况，以显示俄的重要作用。
美不甘寂寞，对叙动武，发射“战斧”，击落叙战机，增兵叙北部地区，建立多处军事基地，大力支援库尔德武装，以提高同俄讨价还价筹码。
7月7日，在德国汉堡举行的G20峰会期间，普京同特朗普进行了长时间的会晤，其中谈及叙问题。当日，美国、俄罗斯和约旦达成在叙西南部地区的停火协议。同时，美俄双方同意共同反恐，继续维持叙停火和推进其和平进程。美方不再坚持立即推翻巴沙尔政权。19日，《华盛顿邮报》报道，特朗普已决定停止一项美中央情报局在叙实施了4年的秘密项目—向叙“温和反对派”提供武器和训练，旨在协助其推翻叙政府。11月11日，普京和特朗普在越南岘港APEC会议期间就解决叙利亚问题达成一致，表达了打败叙境内“伊斯兰国”恐怖组织的决心，并重申要维护“叙利亚的主权、独立、统一、领土完整和世俗体制”。
当前值得关注的是，叙问题政治解决的发展走势和美俄的较量。美俄双方既争夺，又合作。争夺是长期的，而合作是暂时的。（中国人民外交学会前副会长、前驻阿联酋、约旦大使 刘宝莱）
未完待续。
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】