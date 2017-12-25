推动建设品牌强国（望海楼）

日前，中央经济工作会议在北京举行，“高质量发展”成为热词。12月22日，2017中国品牌论坛在京召开，建设品牌强国成为共识。

中共十九大报告提出，建设现代化经济体系。这需要推动高质量发展，全面建设世界质量强国、品牌强国。

建成现代化经济体系是中国过去30多年高速经济增长阶段顺利转向未来30多年高质量发展阶段的必然要求。在这个过程中，不仅要实现原创成果的重大突破，更要形成对国民经济发展各主要领域的全方位战略支撑，加快科技创新的体制机制和人才机制的建设，造就一大批科技人才和高水平创新团队。同时，到2050年要全面建成社会主义经济强国，就需要全面建成世界质量强国，为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义强国奠定更加全面的世界先进水平的质量基础。

建设现代化经济体系，需要“品牌强国”战略。世界品牌是指在国际市场上知名度、美誉度较高，产品辐射全球的品牌，它代表了企业在世界市场的影响力。一个国家的世界品牌数，既体现经济实力、科技实力，更凸显软实力和国际影响力。2016年6月，国务院办公厅印发《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》。2017年9月，中共中央、国务院发布《关于开展质量提升行动的指导意见》，强调“培育壮大民族企业和知名品牌”。实施商标品牌战略，着力打造中国品牌，是供给侧结构性改革的必然要求，将大大推动中国制造向中国创造转变，推动建设世界品牌强国。

中国是名副其实的制造大国，占世界制造业比重1/4。与此同时，中国向质量强国迈进，势在必行。实施国家品牌战略，推动更多中国产品、中国制造、中国服务成为世界名牌，这是质量强国、品牌强国、制造强国的重大举措。据英国著名品牌管理和品牌评估独立顾问公司BrFinance每年度发布的国家品牌报告，2008年，中国在全球最具价值品牌世界500强中只有15个，占全球总数比重仅有3.0%，位居世界第七位。2017年，中国后来者居上，有57个世界品牌，占全球比重提升为11.4%，跃居世界第二位。其中有16个中国的世界品牌跻身于前100名。

而在未来，中国在打造中国品牌、世界品牌方面具有更大的潜力。首先，今后几年，我们可能超过美国成为世界第一大消费市场。第二，中国已成世界最大规模市场主体的国家，有9000万市场主体，大大超过美国的800多万和欧盟的2000多万。其中，注册企业达到2700万，即使有万分之一的企业拥有品牌影响力，其数量都是非常可观的。

全面建设世界质量强国、品牌强国，将打造更多具有全球影响力的一流企业，奠定中国现代化经济体系的重要基石。因此，我们要鼓励中国的企业构建自主品牌，先成为地方品牌、中国品牌，进而成为具有全球影响力的品牌，特别是进入到世界品牌500强的前列，真正成为具有世界影响力的一流跨国企业。（作者为清华大学国情研究院院长 胡鞍钢）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)