推动建设品牌强国（望海楼）

日前，中央经济工作会议在北京举行，“高质量发展”成为热词。12月22日，2017中国品牌论坛在京召开，建设品牌强国成为共识。
中共十九大报告提出，建设现代化经济体系。这需要推动高质量发展，全面建设世界质量强国、品牌强国。
建成现代化经济体系是中国过去30多年高速经济增长阶段顺利转向未来30多年高质量发展阶段的必然要求。在这个过程中，不仅要实现原创成果的重大突破，更要形成对国民经济发展各主要领域的全方位战略支撑，加快科技创新的体制机制和人才机制的建设，造就一大批科技人才和高水平创新团队。同时，到2050年要全面建成社会主义经济强国，就需要全面建成世界质量强国，为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义强国奠定更加全面的世界先进水平的质量基础。
建设现代化经济体系，需要“品牌强国”战略。世界品牌是指在国际市场上知名度、美誉度较高，产品辐射全球的品牌，它代表了企业在世界市场的影响力。一个国家的世界品牌数，既体现经济实力、科技实力，更凸显软实力和国际影响力。2016年6月，国务院办公厅印发《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》。2017年9月，中共中央、国务院发布《关于开展质量提升行动的指导意见》，强调“培育壮大民族企业和知名品牌”。实施商标品牌战略，着力打造中国品牌，是供给侧结构性改革的必然要求，将大大推动中国制造向中国创造转变，推动建设世界品牌强国。
中国是名副其实的制造大国，占世界制造业比重1/4。与此同时，中国向质量强国迈进，势在必行。实施国家品牌战略，推动更多中国产品、中国制造、中国服务成为世界名牌，这是质量强国、品牌强国、制造强国的重大举措。据英国著名品牌管理和品牌评估独立顾问公司BrFinance每年度发布的国家品牌报告，2008年，中国在全球最具价值品牌世界500强中只有15个，占全球总数比重仅有3.0%，位居世界第七位。2017年，中国后来者居上，有57个世界品牌，占全球比重提升为11.4%，跃居世界第二位。其中有16个中国的世界品牌跻身于前100名。
而在未来，中国在打造中国品牌、世界品牌方面具有更大的潜力。首先，今后几年，我们可能超过美国成为世界第一大消费市场。第二，中国已成世界最大规模市场主体的国家，有9000万市场主体，大大超过美国的800多万和欧盟的2000多万。其中，注册企业达到2700万，即使有万分之一的企业拥有品牌影响力，其数量都是非常可观的。
全面建设世界质量强国、品牌强国，将打造更多具有全球影响力的一流企业，奠定中国现代化经济体系的重要基石。因此，我们要鼓励中国的企业构建自主品牌，先成为地方品牌、中国品牌，进而成为具有全球影响力的品牌，特别是进入到世界品牌500强的前列，真正成为具有世界影响力的一流跨国企业。（作者为清华大学国情研究院院长 胡鞍钢）
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】