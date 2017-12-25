海外“希望工程”有希望（侨界关注）

图为12月19日华文教育界代表在大会期间进行交流研讨。

陈秋圆摄

据当地媒体报道，12月19日-20日，由中国国务院侨务办公室和中国海外交流协会主办的第四届世界华文教育大会在北京举行，55个国家和地区的近600名华文教育界代表参会。中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪出席开幕式并致辞，高度评价海外侨胞对海外华文教育作出的重要贡献，殷切期望海外华文教育事业更加繁荣发展。

蓬勃发展 备受鼓舞

作为海外中华语言文化基础教育的首选平台，目前海外各类华文学校约2万所，在职华文教师数量达数十万，在校华裔学生有数百万人。海外华文教育因其特殊的历史背景和文化含义，被称为中华民族在海外的“留根工程”，中华文化在世界传扬的“希望工程”，华侨华人社会最重要的“民生工程”。

多年来，国侨办在华文教材编写与外赠、华文教师培训与外派、组织海外华裔青少年活动等方面提供了大力支持和帮助。国侨办主任裘援平在12月19日的开幕式上作了题为《深化华文教育“三化建设”，大力弘扬中华优秀文化》的主题报告，总结了第三届世界华文教育大会以来的海外华文教育工作情况，分析了当前海外华文教育发展面临的新机遇与新挑战，介绍了未来3年国务院侨办支持华文教育发展的主要举措。

对于裘援平主任的报告，对于国侨办的工作，许多海外华教代表给予高度的评价。“裘主任的报告很有内容，也很具体，涉及到师资、教材、培训等各个方面，为我们接下来3年的华文教育提供了一个目标和方向。”来自非洲毛里求斯路易港皇家中学的邱金莲在接受本报采访时表示，毛里求斯的华文学校规模较小，但“麻雀虽小，五脏俱全”，得到了国侨办的帮助和支持，每年都参与海外华裔青少年“中国寻根之旅”冬令营和“文化大乐园”的活动。

“国侨办花这么大的精力支持海外华文教育，我们很感动。”美国宾夕法尼亚州光华中文学校校长游恒在接受本报采访时表示，国侨办是一个很好的“娘家”。

当日，国侨办还表彰了1599名长期从事华文教育的海外优秀华文教师和128名为华文教育事业慷慨解囊的热心华教人士，并为30所海外华文教育示范学校颁授牌匾。

来自比利时欧华汉语语言学校的杜晓飞便是其中一名荣获“海外华文教师终身成就奖”的教师。在接受本报采访时，她说：“得到这个奖，我觉得是对我30年工作的一种认可，也意味着我今后这几年的担子更重，更要继续努力。”

因地制宜 建设“三化”

2014年第三届世界华文教育大会确立海外华文教育向标准化、正规化、专业化方向发展目标。3年来，在国侨办和各地方侨办以及各国侨社的帮助下，海外华文教育在“三化建设”上取得了很大进展。

英国中文教育促进会常务副会长黄珍理在交流研讨会上表示，参加完第三届大会后，英国华校代表们回去成立了全英华文学校校长论坛，讨论如何具体实施“三化建设”。他们从比较容易实行的“标准化”入手，首先是对华文学校进行标准化管理，参加英国的“公众保险”项目，保证华人子弟和学生的安全。其次是教学大纲的标准化，要求各华校要有教学大纲、教学进度和工作计划。

对于各国华文教育的“三化建设”，与会代表们表示,各国华文教育处于不同的发展阶段，存在不同的需求，因此要根据住在国的不同国情来制定相应计划。

百余年来，在无数华侨华人和华教工作者的呵护和争取下，马来西亚华文教育发展得相对系统和完善，也因此走在“三化建设”的前列。马来西亚沙巴国民型华校董事会联合会主席林克光在接受本报采访时表示，华文教育纳入了整个国民教育体系，从幼儿园直到高中都有正规化的华文学校。

相较于东南亚，巴西华文教育的“三化建设”处于起步阶段。“在巴西的华人大部分是商人，家长们比较关注教材的统一问题，因为他们都希望孩子们能有最好的教材。如果教材的差异太大，就会导致恶性竞争。”巴西圣保罗天天学园校长汪振宇在接受本报采访时表示，标准化的统一教材可以成为一个平台，华文教育能在这基础上达到规范化。

然而杜晓飞并不这么认为。“欧盟总部在比利时，所以欧盟官员比较多，这里华文学校的学生，1/3是华侨华人子女，1/3是混血，还有1/3是当地人。”杜晓飞说，因为学生要学好几种语言，所以在华文学校里，尽量让他们快乐地学，能学多少就记住多少。

抓新机遇 促新作为

“泰国华校现在发展得不错，教学目标是学生发音准确和理解中国的文化，听、说、读、写都要懂。”泰国华文民校协会主席梁冰在接受本报采访时表示，泰国华校比较团结，跟当地政府也配合得比较好。“这样会对我们产生好印象，进而支持我们的工作。”谈到未来华校的发展，梁冰觉得最重要的是要提高教师的待遇，这得依靠当地华侨华人和侨团的集资捐赠。“要马儿跑得快，不能不吃草”。

留住人才，培养师资，关系到华校的未来发展。随着“一带一路”的不断发展，懂双语或多种语言的华文教师成为很多企业“争夺”的对象。来自印尼的代表表示，辛苦培养出来的人才如果到了其他行业，是一件很可惜的事情。为了满足行业的需求，华文学校可以整合资源，提供短期培训。

“近几年随着中国的发展，世界各地兴起‘汉语热’，很多国家的政府开始把汉语纳入其基础教育体系里。”俄罗斯圣彼得堡私立补充教育“孔子”东方语言文化学院的韩丹星表示，在这个过程中，华校和专家可以发挥“母鸡”的作用，来帮助当地政府推广华文教育，进行教师培训和编写教学大纲，不仅限于华人使用，也符合当地的标准。“当地人学习中文的热情并不比华人子女低。”

对此，韩国华文教育促进会会长、韩国光州中国学校校长张澜政深有体会。在接受本报采访时，他说，“国家兴则文化兴，民族兴才能文字兴”。中国与韩国建交以来，特别是近10年来，随着国家富强和经济实力提升，很多国家开始和中国做贸易，很多人也开始学（简体）中文。“华文教育的面打开了。除了对华裔青少年外，对其他国家和民族的青少年，我们也在教。”

在促进华文教育发展过程中，离不开对于新技术和手段的运用。正如裘援平主任在报告中提到的，加快形成课堂课后并重，线上线下互动，网上掌上结合的现代化华文教育体系。“我们现在参加了对老师进行授课和培训的远程教育，这个挺好的”。杜晓飞表示，老师在家里就可以进行学习，因此会更高效和方便。（陈秋圆）

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