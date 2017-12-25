网络文化创新“出海”正逢时（网络强国新时代（13））

文化是一个民族生存和发展的重要力量。近年来特别是中共十八大以来，我国文化产品和服务的生产、传播、消费越来越走向数字化、网络化，基于互联网和移动互联网的网络文化业态成为文化产业发展的新增长点，不仅为经济转型升级、绿色发展提供了新动力，还不断走出国门，进一步提升了中华文化的国际影响力。

海外活跃粉丝多

在美国，喜欢中国武侠文学的读者绝大多数人会上一个网站——“武侠世界”。这个有着中国色彩名字的美国网站，专注于翻译中国网络文学原创作品。

网站创始人叫赖静平，曾是美国驻越南大使馆的一名外交官。出于兴趣，他近年来自己动手翻译并在去年为此创建了这个网站。没想到，他因此收获了大批铁杆粉丝和产业关注，每天都有来自115个国家的400万用户登录网站。很多外国读者留言说：“是赖静平和‘武侠世界’网站带我们走进了奇幻、神奇的中国网络武侠文学的世界。”

如果这算是中国网络文学的“洋自来水”（“自来水”，即“自愿来点赞的水军”），那么近年来中国网络文学行业平台集体“出海”，则算得上中国网络文化“走出去”的主力军。网络文学平台阅文集团首席执行官吴文辉表示，中国网络文学从2010年就开始了海外传播之路，如今海外粉丝群、读者群覆盖20多个国家和地区，仅阅文集团旗下的授权作品就达200部。

除了“网文出海”，近年来，动漫游戏、网络音乐、网络视频等网络文化产品也加快了“走出去”步伐，成为海外公众消费的主产品。智能语言、网络直播、电子竞技等新型业态在海外的发展也十分活跃。以中国原创游戏出口为例，去年，中国自主研发的网络游戏海外实际收入达72.3亿美元，今年上半年则达39.9亿美元，同比增长57.7%。

作为中国游戏出口的领军者，完美世界改编自金庸武侠小说的同名手游《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》，近年来海外用户年均增长率超过30%。完美世界股份有限公司首席执行官萧泓对本报记者表示，注重传统文化与游戏创新的结合，在中国游戏走向海外过程中起到了决定性作用，更是整个中国游戏产业得以快速发展的根源。

政策给力机遇好

网络文化产业不断“出海”，与政府近年来大力支持密切相关。

去年，国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划。今年4月，文化部出台《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》，这是国家层面首个针对数字文化产业发展的宏观性、指导性政策文件。《指导意见》明确提出，要丰富网络文化产业内容和形式，推动优秀文化产品网络传播。作为数字文化产业的重要组成部分，网络文化产业迎来了新的发展机遇。

在具体实践中，网络文学“走出去”步伐更早。2015年1月，国家新闻出版广电总局印发《关于推动网络文学健康发展的指导意见》，明确提出“开展对外交流，推动‘走出去’”，鼓励网络文学作品积极进入国际市场。

近年来，越来越多的中国网络文学网站开始通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式开拓海外市场。例如，中文在线在美国和欧洲设立了分公司；晋江文学城网站每天都有一部网络文学被签下海外版权；而阅文集团今年正式推出了其海外门户网站“起点国际”，以英文为主，并覆盖多种语言版本。

练好“内功”走得远

中共十九大报告提出，健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态。这为网络文化及其产业的发展壮大指明了方向。

文化部副部长张旭在2017中国网络文化产业年会上表示，要提高文化产业规模化、集约化、专业化的水平，面向新时代培育一批具有全球竞争力、影响力的世界一流网络文化企业，打响中国网络文化企业的品牌。

他建议，网络文化企业应推动网络文化产业全方位创新。通过内容原创和产品研发，加强网络文化领域科技创新和核心技术的研发运用。培养具有创新思维的高端内容创作、创意设计、经营管理、投资运营、文化科技的人才和团队，以创新驱动网络文化产业的高质量发展。

为提升核心竞争力，与海外公司合作成为很多国内影视制作公司采用的主要策略。2016年引入国内的好莱坞大片《魔兽争霸》，背后实际上就有十几家中国影视公司联合投资的身影。通过在创意设计、制作技术、发行策略等方面进行合作、借鉴和学习，国内影视公司正快速提升其国际化水平。

萧泓认为，在中国文化的世界传播过程中，网络文化企业不能急功近利，应该练好“内功”。要站在世界角度，着眼长远发展。“创造精品在任何时候都是内容生产企业必须坚持的核心原则，注重研发是立足之本。这样才能持续推动作为精神价值载体的中华文化‘走出去’，让外国民众触摸中华文化的脉搏，感受当代中国的活力。”萧泓说。（本报记者 彭训文）

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