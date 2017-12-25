首家中缅友好医院正式移交启用

在中缅友好医院暨杜庆芝医院移交启用仪式上，医院护士在医院门口拍照留念。

本报记者 张志文摄

12月23日，缅甸仰光市巴汉镇的百姓早早来到中缅友好医院暨杜庆芝医院门口。他们有的手捧鲜花，有的敲着锣鼓，等待着这家医院的重新开诊。

杜庆芝医院1947年改建成妇产医院，隶属于缅甸妇女和儿童福利委员会，缅甸国务资政昂山素季的母亲杜庆芝女士时任该委员会主任，杜庆芝医院因此得名。很多仰光人对这家医院都很有感情。不过，由于年久失修，医院的诊疗环境已不能满足患者的要求。今年2月，杜庆芝医院升级改造项目开工，项目由中国驻缅甸大使馆和中国和平发展基金会共同出资、中国国际医药卫生公司与缅中交流合作协会负责具体实施，10月竣工。完成升级改造的杜庆芝医院是一所拥有日常门诊、产房、手术室、住院部的功能齐备的高级妇产医院，也是首家中缅友好医院。

“协助我们升级杜庆芝医院的人士不仅是在升级一家医院，更是在为我们的卫生、我们的人民、我们的联邦提供帮助。我为此表示特别感谢。”当天，昂山素季在移交启用仪式上对中方表达了谢意。她还饶有兴致地回忆起自己与这家医院的渊源，“现在回到这家医院，虽然已经记不清它之前的模样了，但可以确定，这里比以前更好了”。

医院院长辛育佐告诉记者，这次改建是自杜庆芝医院成立以来的首次大规模改建，“中方为我们提供了现代化的办公条件和先进的医疗器械，帮助医院实现了整体医疗水平和技术力量质的突破！”她说，过去医院只能接诊一般病患，对于危重症患者通常无法救治。现在医院拥有了重症监护室，也可以实施急诊手术，“这些都是我们的重大突破”。

“如今杜庆芝医院成为一所崭新的、设备先进的医院，相信它能让缅甸妇女和儿童受益，同时希望人们记住杜庆芝这位献身缅甸妇女儿童福利事业的伟大女性”，中国驻缅甸大使夫人王雪鸿在致辞中表示。

改建后，占地7500平方米的杜庆芝医院门诊楼和新建的病房楼连为一体，参照国际标准设计的内部装修简约大方，全部采购自中国的医疗器械成为这家医院的一大亮点。中国国际医药卫生公司总工程师付强介绍说，从手术刀到手术灯、呼吸机，医院内的所有医疗器械都代表了中国制造的最高水平，充分满足了当地产妇和新生儿医疗所需。

缅中交流合作协会执行主席李伯波参与见证了友好医院的筹备与建设全过程。他说，这不仅是一项缅中友好项目，更是一项当地民生项目，建设过程中得到了缅甸政府各部门的大力支持。看到这所现代化医院，缅甸当地人士无不啧啧称赞。仰光省省长吴漂敏登形容“这是缅甸硬件最好的医院”，仰光省议员吴当突对本报记者竖起大拇指，连连称赞“非常棒”。缅甸卫生和体育部长吴敏推说：“我们惊叹中国医疗器械的研发制造水平如此之高。人们来到这里，首先了解到的是中国援助了这所医院，他们会感谢中国人民。日久情深，胞波情谊将不断传承。”

在导医台工作的提利孟希望能去中国学习到接生护理技能，更希望中国的妇产科专家能够亲临缅甸指导。缅甸政府计划未来将这所医院打造成缅甸妇产科医疗培训基地，为缅甸农村妇产科医护人员开展重点培训。

“我们将尽最大努力，维护好中方提供的医疗设备，让这所医院成为全缅医院的样板和培训基地”，吴敏推对本报记者表示。（本报赴缅甸特派记者 张志文）

（本报仰光12月24日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 03 版）

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