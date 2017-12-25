埃及安全部队打死9名恐怖分子

新华社开罗１２月２４日电（记者郑思远）埃及内政部２４日发表声明说，埃及安全部队当天在东部省进行的一次突击行动中打死９名恐怖分子，在首都开罗的另一场行动中逮捕９名恐怖分子嫌疑人。

声明说，安全部队是在东部省一处农场与恐怖分子交火中打死这９名恐怖分子的。这批恐怖分子曾参与北西奈省一系列恐怖袭击，这个农场被恐怖分子用作藏身之所和训练营。

声明还说，安全部队在开罗展开的另一场突袭行动中逮捕了９名恐怖分子嫌疑人，并缴获一批枪械、弹药和爆炸装置。这９名嫌疑人中有４人曾于７月参与一次对检查站的袭击，造成一名士兵和一名平民受伤。

今年以来，埃及安全形势严峻。４月９日，埃及北部城市坦塔和亚历山大遭恐怖袭击，埃及总统塞西随即宣布全国进入为期３个月的紧急状态。埃及政府随后于７月和１０月两次延长紧急状态。

１１月２４日，埃及北西奈省一座清真寺遭恐怖袭击，造成至少３０５人死亡、１２８人受伤。袭击发生后，埃及安全部队在西奈半岛和其他地区对恐怖分子及其藏匿处实施打击。

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