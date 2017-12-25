宽带网络“掉链子” 澳大利亚农民电商着急

澳大利亚农民有些烦：他们期待走上数字化农业道路，国家宽带网络却常常“掉链子”。

路透社２２日报道，澳大利亚国家宽带网络（ＮＢＮ）造价约５００亿澳元（约合２５３９亿元人民币）。由于政府削减开支、技术降级并减少网络地理覆盖面，农民的用户体验是又慢又贵而且“不靠谱”。

首都堪培拉外的古达溪农场８月断网，导致电商艾薇·刘（音译）生意受影响，无法寄送发货单的状况持续了两周多。她家的香菇颇有市场，每周２０００多公斤产品销往澳大利亚各大城市及亚洲各地。

澳大利亚政府承认，农民普遍遭遇网络技术故障。

国家宽带网络本应是澳大利亚农业数字化转型的催化剂。但全国农民联合会农村事务官马克·哈维－萨顿说，对许多农户而言，它“没有提供这种可能性”。

相比过去的ＡＤＳＬ数据传输方式，国家宽带网络数据传输理应更快，但运营商今年初说，大多数用户的网速几乎与从前一样。

许多农民用户抱怨带宽不够。塔斯马尼亚州博斯韦尔镇农民威尔·比格内尔利用土壤湿度探针、网络摄像头等设备，远程监控农作物灌溉。他说：“运行多个网络摄像头并切换数据时，要是有人还在家想看网剧，就没有足够带宽干别的事情了。”

澳大利亚农场还面临人力短缺。尽管现在由可从事熟果采摘等作业的新型机器人，但在农民看来，没有可靠的互联网支撑，全都白搭。

澳大利亚是全球最地广人稀的国家之一。农场高度依赖背包客等流动性劳动力。政府数据显示，去年游客愿意务农３个月的人数同比减少１０％，为６年来新低，主要原因是税收提高、工作条件艰苦。

农民认为，背包客不愿在农场“打短工”，主要因素是连不上无线网。

安德鲁·塞维尔在昆士兰州迪兰班代镇畜牧、种地。他自建高达５３米的网络信号塔，以能上网作为招工“筹码”。应征者“如今往往先问能不能上网，再问报酬”，塞维尔说，网络“就这么重要”。（陈丹）【新华社微特稿】

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