德将启试探性组阁谈判 “马克龙主张”成重点

德国总理安格拉·默克尔所在的立场保守的联盟党（基民盟与基社盟）与中左的社会民主党（社民党）将于明年１月就联合组阁启动试探性谈判。社民党一名高级成员２３日说，法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出的一系列重塑欧洲主张将成为这场谈判的重点。
德国副总理兼外交部长、社民党前主席西格马·加布里尔２３日接受德国丰克媒体集团和法国《法兰西西部报》采访时提出上述说法。他说，他赞赏马克龙提出的重塑欧洲主张的核心理念，支持在欧元区核心建立强有力的统一预算。
马克龙今年９月在巴黎索邦大学发表演说，提出一系列重塑欧洲的“五大构想”，主要包括去官僚化、加大防务合作、推动税收改革、加强年轻人跨国交流和强化民主建设五个方面。
就欧元区而言，马克龙提议设立一名“大管家”，即欧元区“财政部长”，与之相应，设立欧元区预算用以投资基础设施建设和其他大型工程项目。
就整个欧盟而言，马克龙提议新设欧盟检察官，负责调查跨境涉恐案件；新设难民管理机构，统管难民资格认定与接收等事务；新设边防警察，负责非法移民监督与执法；新设创新机构，推动人工智能联合研究。
按加布里尔的说法，在定于明年１月７日启动的组阁试探性谈判中，“马克龙主张”将成为非常重要的一部分。对于这场谈判，默克尔提出，她希望双方能在明年１月中旬达成初步协议。
加布里尔说：“我们应该准备好，为未来作出更多投资。德国是欧盟最大的赢家，可作出更大贡献。”
虽然组阁试探性谈判尚未启动，但双方已经在一些议题上针锋相对。社民党高层本月早些时候举行会议决定，在组阁谈判中，推进医疗保险改革、允许难民家庭赴德团聚、气候保护、避免老龄贫困等将成为关键议题，而基社盟则表态不会接受社民党提出的“允许难民家庭赴德团聚”要求。（张旌）（新华社专特稿）
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