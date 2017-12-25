电邮粗俗内容令人咋舌 “美国小姐”仨高管辞职

“美国小姐”首席执行官萨姆·哈斯克尔２３日辞职，同一赛事的总裁乔希·兰德尔和董事会主席琳恩·韦德纳一同落马，为多封电子邮件所曝粗俗内容承担后果。

哈斯克尔的多封内部电子邮件遭泄露，２１日由美国《赫芬顿邮报》刊登。邮件中含有不少侮辱历届“美国小姐”桂冠获得者和女性的粗俗言论，对她们的体型、甚至性生活胡乱点评，令人咋舌。

谈及哈斯克尔炮轰２０１３年“美国小姐”马洛丽·黑根的电邮，兰德尔告诉美联社记者：“我为自己的判断失误向马洛丽道歉，那没有反映我本人的观点，也没有反映‘美国小姐’倡导的理念。尽管这一糟糕局面并非由我引发，但鉴于事态发展，我无法继续出任总裁。今天早些时候，我向董事会递交了辞呈。”

哈斯克尔的电邮引发哗然，４９名历届“美国小姐”以及超过１６００名参赛者和工作人员联合发表公开信，要求哈斯克尔以及多名高管辞职。

兰德尔说，他是自愿辞职，并非根据董事会的要求。

同样受牵连，董事会主席韦德纳选择辞职。她告诉美联社记者，自己遭“不公正诋毁”。韦德纳是选美小姐出身，加入“美国小姐”董事会大约１０年。

根据“美国小姐”董事会的决定，哈斯克尔的去职决定即刻生效，另外两名高管则需留职数周，以帮助管理层过渡。（杜鹃）【新华社微特稿】

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