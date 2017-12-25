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第二次被定相同罪名 印前地方官腐败罪名成立

2017年12月25日07:36  来源：新华网
 

　　印度一家法院２３日裁定，知名政治人士拉卢·普拉萨德·亚达夫２０多年前在出任比哈尔邦首席部长时侵吞地方政府资金罪名成立。这是他第二次被定相同罪名。

　　法官希夫帕尔·辛格２３日在恰尔肯德邦首府兰契作出上述裁定。相关量刑结果定于１月３日宣布。

　　２０１３年，另一家法庭裁定，亚达夫曾假借购买畜牧饲料和药品的名义，侵吞地方政府公款３.７８亿卢比（约合３３８３万元人民币）。亚达夫当时获刑５年监禁，并被禁止竞选公职。亚达夫当年入狱两个月，随后获保释，此后一直上诉。

　　亚达夫２００４年５月起任印度铁道部长，２００９年５月２１日去职。亚达夫卸任前还曾获得终身免费乘坐火车头等舱的待遇，一度招致多方非议。

　　他所在的全国人民党发言人说，亚达夫将就法官２３日的裁定上诉。

　　美联社分析，亚达夫再次被定罪或许与前不久印度最高法院下达的命令有关。最高法院要求加速审理议员涉嫌严重犯罪的案件，争取在一年内结案。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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