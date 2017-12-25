美国年底假期出行人数预计过亿

新华社华盛顿１２月２４日电（记者孙丁）据美国汽车协会预测，今年１２月２３日至２０１８年１月１日的年底假日期间，美国将有超过１亿人出行。

美国汽车协会在一份新闻公告中说，这一数字连续９年实现增长，今年将创有记录以来的最高水平，与去年相比增长３．１％。

公告说，９７４０万人打算驾车旅行，同比增长３．０％；６４０万人将选择乘坐飞机出行，同比增长４．１％，并连续４年实现增长；选择火车、客运汽车、轮船等方式出行的人数预计达到３６０万人，同比增长２．２％。

美国汽车协会的调查显示，年底假日期间，美国日均租车费用将达７４美元，同比增长１１％，是５年来最高水平；１２月汽车燃油价格创２０１４年以来同期最高水平，达每加仑２．４７美元，不过预计在年底有所回落。

美国汽车协会高级副主席比尔·萨瑟兰认为，燃油价格上涨并未影响民众出行意愿。节假日出行人数呈现增长与经济形势良好、消费者信心增长等因素有关。

此外，美国４０条主要国内航线年底假日期间的往返机票平均价格将创５年来新低；全年来看，２０１７年机票平均价格比２０１６年下降５％。美国汽车协会认为，价格下降主要由于竞争及运力大幅扩张等。

(责编：樊海旭、常红)