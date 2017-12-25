委内瑞拉宣布巴西、加拿大高级外交官不受欢迎

委内瑞拉制宪大会主席德尔茜·罗德里格斯２３日宣布巴西驻委大使和加拿大驻委大使馆临时代办为不受欢迎的人。

巴西和加拿大外交部门随后强硬回应。

【“不受欢迎”】

罗德里格斯当天在新闻发布会上说，制宪大会决定，巴驻委大使鲁伊·佩雷拉和加驻委使馆临时代办克雷布·科瓦利克“不受欢迎”。

罗德里格斯说：“巴西宪法秩序实际已崩坏，在巴西政府恢复宪法秩序前，（委内瑞拉）与巴西的外交关系不会恢复”。

对加拿大方面，罗德里格斯说，科瓦利克“持续不断”、“攻击性地”干扰委内瑞拉国内事务，长期在社交网络上就委内瑞拉发表“粗鲁、粗俗”言论。

【关系紧张】

２０１６年，时任巴西总统迪尔玛·罗塞夫遭弹劾罢免，米歇尔·特梅尔成为总统，委内瑞拉政府当时称罗塞夫遭弹劾是“政变”并召回委驻巴大使。从那时起，委巴关系恶化。

委内瑞拉制宪大会今年８月初成立，巴西、加拿大等国家不承认这一机构合法性。

加拿大政府９月下旬对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗、副总统塔雷克·埃尔·艾萨米及制宪大会主席罗德里格斯等委高级官员实施制裁。委外交部谴责加方制裁“违反国际法”、“严重损害两国关系”。

对委制宪大会２３日宣布的决定，加拿大全球事务部发言人娜塔莎·奈斯特罗姆发表声明，称加方无惧“恐吓”，不会放松对“反民主的”马杜罗政府施压。

巴西外交部在社交媒体网络上说，尚未收到委方正式通知，“如果委内瑞拉政府（有关巴西大使）的决定得到确认，那么它再次表明尼古拉斯·马杜罗政府独裁、不愿进行任何对话”，届时巴方将以“同等力度”措施回应。

委内瑞拉反对党联盟２０１５年底赢得议会控制权后，这一拉美国家的“府院之争”激烈。今年４月开始，反对派持续发动大规模示威活动。

马杜罗５月１日宣布启动制宪大会，以重新制定国家宪法、维护国家和平、化解政治危机。反对派抵制制宪大会。制宪大会选举７月３０日举行，５４５人当选大会成员。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)