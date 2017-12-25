菲律宾一商场发生火灾 36人无幸存可能

菲律宾南部城市达沃一家商场２３日上午发生火灾，大火直到次日上午才被扑灭。达沃市市长２４日说，３７人被大火困在商场内，其中一人的遗体已被找到，其余３６人无幸存可能。
达沃是菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特的老家。杜特尔特２４日凌晨来到事发现场，慰问被困人员的亲属。
当地时间２３日上午９时４０分左右，达沃市“新城商业中心”三层的一家家具店起火，大火很快蔓延到四层一家跨国公司外包的客服“呼叫中心”。这座四层建筑上空黑烟滚滚。
达沃市市长、杜特尔特的女儿莎拉·杜特尔特－卡皮奥２４日告诉媒体记者，大火中被困、仍然失踪的３６人是那家“呼叫中心”的员工，消防部门判断被困人员“幸存可能性为零”，已将这一情况告知被困人员亲属。
杜特尔特－卡皮奥说，不清楚消防员什么时候才能进入商场大部分区域，但会持续搜寻，直到找到所有被困人员的遗体。她还说，调查人员正在确认火灾原因。
达沃距离菲律宾首都马尼拉大约８００公里。
杜特尔特曾担任达沃市市长多年。他２４日凌晨来到事发商场外，慰问在那里焦急等待消息的被困人员亲属。
一名被困人员的父亲告诉媒体记者，他２５岁的儿子是那家“呼叫中心”的员工，火灾发生后与家人失去联络。这名父亲说，杜特尔特看望他时说，做好最坏准备。
事发商场的市场销售经理詹娜·阿卜杜拉·穆塔利布说，火灾发生时，商场里仅有一层的一家食品杂货店和四层那个客服“呼叫中心”营业。
据法新社报道，那家客服“呼叫中心”隶属美国一家市场调查公司。不少跨国公司在菲律宾设有电话客服中心，原因是许多菲律宾人英语较流利，并且当地薪资水平相对较低。（吴宝澍）（新华社专特稿）
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