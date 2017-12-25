普京阐述俄罗斯未来国家发展目标

本报莫斯科12月24日电 （记者曲颂）23日，俄罗斯总统普京在统一俄罗斯党第十七次代表大会上指出，俄罗斯下一步面临的主要任务是保障发展、消除贫困人口、促进经济增长、面向未来。

普京指出，俄罗斯的发展需要相应的保障。应该加强保护人民的权利与自由，进一步完善立法和加强立法自由度，不以牺牲公民安全和国家利益为代价，在平等互信的基础上发展与西方和东方国家的关系。当前俄罗斯经济已摆脱衰退，走上了稳定发展道路，未来促进经济增长、提高劳动生产率的同时应把提高人民收入水平作为目标。为推动经济更快发展，应从根本上更新基础设施、推动民族企业进入国际市场，促进数字、工业技术、生物工程、机器人等领域发展，以保证在未来世界发展中占据一席之地。

俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金认为，普京在发言中提出了未来国家发展目标、面临的任务以及个人见解，可以被视为是其参加明年总统选举的竞选纲领。

俄总统选举将于2018年3月18日举行，普京日前宣布将以独立候选人身份参选。

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 18 版）

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