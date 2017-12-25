圣诞节让欧洲紧绷反恐神经

圣诞节和新年将至，面对恐怖袭击阴影，欧洲多国纷纷在敏感地区增强安保力量，采取各种防范措施，以保障欢度节日的民众和游客的安全。欧洲媒体评论称，恐袭风险正在改变西方国家的圣诞节文化。圣诞节越来越高的恐袭风险，让欧洲不得不加大防范力度。

一年前，极端分子挟持卡车冲进德国柏林市中心圣诞市场导致12人死亡、65人受伤，这成为德国近年来伤亡最严重的一次恐怖袭击。人们担忧今年圣诞前后也会成为恐袭高危期。临近圣诞，柏林警方在地铁枢纽站等交通要道增强部署并配备巡视人员，对圣诞市场频繁进行清场排查。

12月19日是柏林卡车恐袭案一周年纪念日。德国总理默克尔当天承认了政府的失误，并表示2018年将举行会议，重点讨论如何进一步预防恐袭。德国不少官员呼吁，改变联邦和州安全部门互相平行的现状，将权力集中到联邦层面，以提高工作效率和能力。

英国警方同样在各地圣诞集市附近增加了警力。曼彻斯特和伯明翰两座城市的圣诞集市规模较大，警方在两地加派了持枪的巡逻警力，同时设置了水泥隔离墩，铁门和栅栏也随处可见。

最近几日，伦敦的节日气氛浓厚，游人熙熙攘攘。记者走访发现，安检已成为伦敦越来越多公共场所的“标配”，出入旅游景点、博物馆等场所时，游客要打开包给安保人员查看，而乘坐伦敦眼则要接受更加严格的金属探测器的检查。

威胁的确存在。英国情报和安全委员会近日发布年度报告称，目前英国面临空前的恐怖主义威胁，恐怖分子虽然在中东败局已定，却会回到英国制造恐袭。今年以来，英国已遭受5次恐怖袭击，共造成30多人死亡。英国军情五处的负责人称，在过去的一年里，英国成功阻止了9起恐怖袭击事件的发生。

自2016年3月比利时布鲁塞尔发生连环恐袭事件以来，比利时安全警戒级别一直维持在仅次于最高级的第三级水平。在布鲁塞尔的圣诞集市上，一套安保系统将自动监视区域内人员密度、人流走向等实时动态，并提出风险评估。一旦有风吹草动，系统会自动通知组织方采取关闭入口、人员分流、紧急疏散等措施。

法国内政部近日宣布，将在人员密集的大型商业场所、圣诞市场、宗教场所以及公共交通站点等地区加强安保，计划部署安保力量近10万人。巴黎警察局说，圣诞节期间除已有“哨兵行动”武装执勤的7000名军人外，大巴黎地区还将部署7000名警察。

据报道，大量极端组织“伊斯兰国”成员正从中东“回流”到中亚和外高加索等地区，这使俄罗斯同样面临着严峻的反恐任务。俄罗斯专家认为，恐怖分子可能会更多袭击平民和公共基础设施。俄总统普京日前表示，需要继续进行“系统性的、彻底的”反恐工作。

俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫表示，全国性的反恐机制正在运行，安全局正试图封锁极端分子的转移途径，目前已经锁定了4500名曾到国外参与恐怖组织作战的俄罗斯公民，重点关注他们的行踪。通过加强立法，俄罗斯加大了对恐怖活动的惩罚力度，并加强反恐国际合作。

（本报柏林、伦敦、莫斯科12月24日电 记者冯雪珺、许立群、强薇、曲颂）

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 18 版）

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