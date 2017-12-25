圣诞节让欧洲紧绷反恐神经

圣诞节和新年将至，面对恐怖袭击阴影，欧洲多国纷纷在敏感地区增强安保力量，采取各种防范措施，以保障欢度节日的民众和游客的安全。欧洲媒体评论称，恐袭风险正在改变西方国家的圣诞节文化。圣诞节越来越高的恐袭风险，让欧洲不得不加大防范力度。
一年前，极端分子挟持卡车冲进德国柏林市中心圣诞市场导致12人死亡、65人受伤，这成为德国近年来伤亡最严重的一次恐怖袭击。人们担忧今年圣诞前后也会成为恐袭高危期。临近圣诞，柏林警方在地铁枢纽站等交通要道增强部署并配备巡视人员，对圣诞市场频繁进行清场排查。
12月19日是柏林卡车恐袭案一周年纪念日。德国总理默克尔当天承认了政府的失误，并表示2018年将举行会议，重点讨论如何进一步预防恐袭。德国不少官员呼吁，改变联邦和州安全部门互相平行的现状，将权力集中到联邦层面，以提高工作效率和能力。
英国警方同样在各地圣诞集市附近增加了警力。曼彻斯特和伯明翰两座城市的圣诞集市规模较大，警方在两地加派了持枪的巡逻警力，同时设置了水泥隔离墩，铁门和栅栏也随处可见。
最近几日，伦敦的节日气氛浓厚，游人熙熙攘攘。记者走访发现，安检已成为伦敦越来越多公共场所的“标配”，出入旅游景点、博物馆等场所时，游客要打开包给安保人员查看，而乘坐伦敦眼则要接受更加严格的金属探测器的检查。
威胁的确存在。英国情报和安全委员会近日发布年度报告称，目前英国面临空前的恐怖主义威胁，恐怖分子虽然在中东败局已定，却会回到英国制造恐袭。今年以来，英国已遭受5次恐怖袭击，共造成30多人死亡。英国军情五处的负责人称，在过去的一年里，英国成功阻止了9起恐怖袭击事件的发生。
自2016年3月比利时布鲁塞尔发生连环恐袭事件以来，比利时安全警戒级别一直维持在仅次于最高级的第三级水平。在布鲁塞尔的圣诞集市上，一套安保系统将自动监视区域内人员密度、人流走向等实时动态，并提出风险评估。一旦有风吹草动，系统会自动通知组织方采取关闭入口、人员分流、紧急疏散等措施。
法国内政部近日宣布，将在人员密集的大型商业场所、圣诞市场、宗教场所以及公共交通站点等地区加强安保，计划部署安保力量近10万人。巴黎警察局说，圣诞节期间除已有“哨兵行动”武装执勤的7000名军人外，大巴黎地区还将部署7000名警察。
据报道，大量极端组织“伊斯兰国”成员正从中东“回流”到中亚和外高加索等地区，这使俄罗斯同样面临着严峻的反恐任务。俄罗斯专家认为，恐怖分子可能会更多袭击平民和公共基础设施。俄总统普京日前表示，需要继续进行“系统性的、彻底的”反恐工作。
俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫表示，全国性的反恐机制正在运行，安全局正试图封锁极端分子的转移途径，目前已经锁定了4500名曾到国外参与恐怖组织作战的俄罗斯公民，重点关注他们的行踪。通过加强立法，俄罗斯加大了对恐怖活动的惩罚力度，并加强反恐国际合作。
（本报柏林、伦敦、莫斯科12月24日电 记者冯雪珺、许立群、强薇、曲颂）
《 人民日报 》（ 2017年12月25日 18 版）
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】