普京阐述俄罗斯未来国家发展目标

新华社莫斯科１２月２３日电（记者王晨笛）俄罗斯总统普京２３日在统一俄罗斯党第１７次代表大会上阐述了俄罗斯所面临的主要任务，即保障发展、消除贫困人口、促进经济增长、面向未来。俄政界人士认为，普京的发言内容在某种程度上可以被视为他参加明年总统选举的竞选纲领。

据俄罗斯总统网站消息，普京在发言中指出，俄罗斯的发展需要相应的保障。首先，应该加强保护人民的权利与自由，进一步扩大直接民主。其次，应进一步完善立法和加强立法自由度。第三，俄罗斯不寻求也从未寻求过对抗，愿在平等互信的基础上发展与西方和东方国家的关系，但永远不会以牺牲公民安全和国家利益为代价。

普京说，俄罗斯需要进一步消除贫困人口并提高人民生活水平。俄目前有２０００万人口生活在贫困线以下，并且已对社会的稳定与团结构成了威胁。当前俄罗斯经济已摆脱衰退，走上了稳定发展道路，未来促进经济增长、提高劳动生产率的同时应把提高人民收入水平作为目标。

普京强调，俄罗斯的经济克服了“看似不可能克服”的困难，未来的经济增长将赶超世界平均水平。为此，应从根本上更新基础设施、推动民族企业进入国际市场。他还指出，发展需要面向未来。俄罗斯应拓展包括数字和工业技术、生物工程、机器人等新的发展领域，以保证在未来世界发展中占据一席之地。

俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金认为，普京在发言中提出了国家未来发展的目标、面临的任务以及个人见解，可以被视为是其参加明年总统选举的竞选纲领。

另据俄媒报道，统一俄罗斯党当天发表声明说将支持普京参加明年举行的俄罗斯总统选举。

俄总统选举将于２０１８年３月１８日举行，普京日前宣布将以独立候选人身份参选。

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