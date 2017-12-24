印度总理莫迪会见杨洁篪

本报新德里12月23日电 （记者邹松）12月22日，印度总理莫迪在新德里会见赴印举行中印边界问题特别代表第二十次会晤的中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪。

杨洁篪向莫迪转达习近平主席和李克强总理的亲切问候。杨洁篪表示，中共十九大确定了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，规划了未来几十年中国的发展蓝图，宣示中国特色社会主义进入了新时代。中国政府将对印关系置于新时代中国外交的重要位置。过去几年，习近平主席同总理先生多次会面，为双边关系发展发挥了战略引领作用。中方愿同印方一道，加强战略沟通，增进战略互信，拓展各领域务实合作，成为和平共处的好邻居，世代友好的好朋友，携手振兴的好伙伴，共同为亚洲和世界的稳定与繁荣作出重要贡献。

莫迪请杨洁篪转达对习近平主席和李克强总理的诚挚问候和良好祝愿。莫迪祝贺中共十九大圆满成功，中国进入新时代，并表示印度始终高度重视对华关系，愿同中方一道，加强印中互利合作，推动两国关系健康稳定向前发展，这也将十分有利于地区和世界的稳定与发展。

同日，杨洁篪还与印度国家安全顾问多瓦尔举行了中印边界问题特别代表第二十次会晤。双方一致同意要继续充分发挥特代会晤机制重要作用，保持接触和谈判势头，共同维护好边境地区的和平与安宁，为中印关系取得更大更紧密发展创造有利条件。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 03 版）

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