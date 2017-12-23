新华社新德里12月23日电（记者 赵旭）12月22日，中印边界问题特别代表第二十次会晤在新德里举行。中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪同印度国家安全顾问多瓦尔就中印关系、中印边界问题及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。
双方认为，在两国领导人的引领下，近年来中印关系总体保持稳定发展势头。中印之间的共同点远远大于分歧。两国应坚持和平共处五项原则，本着相互尊重和照顾彼此关切的精神，更好地管控和处理分歧。双方应进一步加强战略沟通，增进战略互信，全面推进各领域交流合作，携手实现共同发展，为带动亚洲发展，促进世界和平繁荣作出贡献。
双方认为，早日解决边界问题符合两国根本利益。双方要加强沟通协调，妥善处理有关边界问题，维护好边境地区的和平与安宁。双方同意继续充分发挥特代会晤重要作用，保持接触和谈判势头，加强战略对话和沟通，为中印关系取得更大更紧密的发展创造有利条件。
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